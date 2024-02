Murió Gina Montes, legendaria vedette y bailarina de ´La Carabina de Ambrosio´

Gina Montes, una de las vedettes y bailarinas más recordadas de la televisión mexicana, falleció a los 71 años en Nueva York, según informaron medios del espectáculo.

Fue la periodista María Luisa Valdés quien informó que Montes murió el día 27 de enero; sin embargo, no fue hasta hoy que se dio a conocer lo ocurrido. La artista, según reveló Valdés, habría muerto debido al cáncer, aunque no especificó más en el tema.

La vedette, que nació en Brasil el 11 de enero de 1944, llegó a México en 1976 junto con sus dos hermanas, con quienes formó una agrupación conocida como Las Hermanas Montes.

Aunque cabe decir que la edad real de la artista sigue en debate, pues muchos afirman que en realidad tenía 80 años al momento de su fallecimiento.

Gina Montes es recordada por su participación en el programa La Carabina de Ambrosio, volviéndose la imagen del show al ser la mujer que bailaba al ritmo de una muy pegajosa canción cada que comenzaba sus transmisiones.

Junto a ella participaron personalidades de la talla de Xavier López ´Chabelo´, Benito Castro, Beto ´El Boticario´ y César Costa, en los programas de variedad que llenaban la programación de la TV en México en los años 80.

¿Quién fue Gina Montes?

Regina Inés Barbosa Govea, nombre original de la vedette, llegó a nuestro país buscando mayores oportunidades en el ambiente artístico; tuvo la fortuna de conocer a César Costa, que fue quien la invitó a participar en La Carabina de Ambrosio, en donde saltó al estrellato.

Frases como ´denankiu´ y su característico ´¡ah, ah, ah!´ al lado de César Costa se quedaron en el imaginario de los mexicanos por generaciones; a Gina Montes no le importaba no hablar mucho español, por lo que siempre buscaba la manera de participar en el show no solo como bailarina.

Sin embargo, su carrera se vio afectada tras quedar embarazada del cantante Carlos Macías, con quien tuvo una hija en los Estados Unidos; aunque su plan era que naciera en Brasil, un médico le recomendó no viajar pues podía poner en riesgo la vida de la pequeña.

Al poco tiempo del nacimiento de Judith Teresa Macías, Gina Montes sufrió un accidente que la tuvo en silla de ruedas por algunos años.

En Estados Unidos, reveló posteriormente, tuvo que dedicarse a limpiar casas, trabajar en guarderías y hasta como chofer para sacar adelante a su hija.

Siempre negó que su retiro de los escenarios se debiera a cuestiones criminales, como se aseguró durante muchos años, al igual que rechazó haber sostenido una relación con el infame ´Negro´ Durazo.