"Murió" Felicia Garza, compositor trans vuelve a su identidad como Felipe Gil

Felicia Garza ha sido una reconocida cantante y compositora con más de 50 años de trayectoria como Felipe Gil, hasta que en el año 2014 anunció su transición de género, a los 74 años de edad, para salir del ojo público dos años después.

Ahora, a sus 83 años, habría retomado su identidad como Felipe Gil, según lo difundió el periodista argentino Maximiliano Lumbia.

"Felicia Garza, de alguna manera murió, como en algún momento lo hizo Felipe Gil, pero en este momento, falleció simbólicamente Felicia Garza, para darle nuevamente un renacer a Felipe Gil", señaló Lumbia.

Esto en referencia a una llamada telefónica que el periodista habría sostenido con la ganadora del OTI, donde pidió que se le refiera como Felipe Gil y, además, confirmó su retiro definitivo de la vida pública.

"La llamo y me dice: ´yo me retiro del mundo artístico, no pienso salir más´, le dije: ´¿pero cómo Felicia?´, y me dijo: ´no me digas más Felicia, soy Felipe´, ahí advertí yo que Felicia había desaparecido".

Felipe Gil no detalló el motivo de su decisión, pero Lumbia teorizó que habría decidido alejarse del espectáculo para no tener que enfrentar a los medios, como al momento de su transición.

¿Quién es Felipe Gil?

Felipe Gil nació en 1940 en una familia mexicana con ascendencia española. Vivió en Nueva York hasta los 13 años, para después radicar en México.

De una familia de artistas por ambos lados, Gil destacó como compositor de temas como Lo que pasó, pasó y La felicidad, sorprendiendo a todos al anunciar su transición a Felicia Garza en 2014.

Dijo que desde niño estuvo consciente de su identidad de género, pero guardó el secreto debido al enorme machismo de su padre; incluso, a su llegada a México, trató de proyectar una imagen muy masculina al practicar diversos deportes.

Su proceso de transición no estuvo exento de desafíos, pues Felicia declaró al programa 'Sale el Sol' en 2021 que atravesó problemas de salud debido a la hormonización, además de problemas personales, particularmente con su expareja y una de sus hijas, que no terminaron de apoyar su decisión.

Maximiliano Lumbia teorizó, precisamente, que el deseo de revertir ese distanciamiento habría sido el motivante a dar marcha atrás a su proceso. Sea como sea, el artista abre, a sus 83 años, un nuevo capítulo en su vida personal, cerrando otro que tuvo un gran impacto en la industria musical y la visibilización de las personas transgénero.