Muere swiftie en trágico accidente cuando se dirigía a concierto de Taylor Swift

Una tragedia vuelve a enlutar a los fans de Taylor Swift, pues este sábado se dio a conocer el fallecimiento de una swiftie, justo cuando estaba de camino a un concierto de la famosa en Melbourne, Australia.

Se trata de Mieka Pokarier, de apenas 16 años, quien el pasado jueves 15 de febrero, alrededor de las 6 de la tarde, viajaba por carretera con su hermana y su madre, pues acudiría al primero de los dos conciertos de "The Eras Tour" que Taylor Swift ofreció en Australia.

Sin embargo, un trágico accidente frenó sus sueños de conocer a su ídolo, luego de que el auto en el que viajaba chocara contra un semirremolque cerca de Dubbo. Tras el brutal percance, la menor perdió la vida, mientras que su madre y su hermana de 10 años resultaron lesionadas.

Debido a la gravedad de las lesiones, estas últimas fueron trasladadas en helicóptero a un hospital, donde permanecen internadas y la pequeña se debate entre la vida y la muerte, pues tiene lesiones cerebrales, la pelvis rota y una pierna fracturada.

Esta no es la primera vez que una swiftie pierde la vida de manera trágica, pues apenas hace tres meses, el 18 de noviembre de 2023, Ana Benavides murió a consecuencia de un golpe de calor durante el concierto que Taylor Swift dio en Río de Janeiro, Brasil.

Mieka murió escuchando a Taylor Swift

De acuerdo con medios de comunicación locales, en la pantalla del iPad de Mieka –el cual sobrevivió al encontronazo–, se puede ver que la adolescente estaba escuchando la canción "All of the Girls You Loved Before" de Taylor Swift, la cual corearía en el concierto.

Su hermanita Freya, quien lucha por su vida en el hospital, también es una gran fan de Taylor Swift, por lo que sus familiares le reproducen su álbum favorito "1989 Taylor's Version", con la esperanza de que este le ayude a recuperarse.