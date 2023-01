Lisa Marie, hija de Elvis Presley, muere a los 54 años

Medios internacionales confirmaron la muerte de Lisa Marie Presley, única hija de ´El rey del rock´, Elvis Presley, la tarde de este jueves 12 de enero, tras sufrir un paro cardiaco.

A través de sus redes sociales, Priscilla Presley, ex esposa de ´El rey del rock´, Elvis Presley, anunció la hospitalización ´de urgencia´ de la también cantante, para lo que pidió privacidad.

"Mi querida hija Lisa Marie fue internada de emergencia en un hospital. Está recibiendo el mejor cuidado. Por favor manténganla y a nuestra familia en sus oraciones. Agradecemos las oraciones alrededor del mundo y pedimos privacidad en este momento. Priscilla Presley", escribió.

Sin embargo, horas más tarde, la prensa confirmó el fallecimiento de Lisa Marie, quien fue hallada en su habitación por una de sus empleadas, quien llamó a emergencias y fue llevada a un hospital de Los Ángeles.

De acuerdo con medios estadunidenses, la hija de Elvis no respiraba al momento de ser atendida y recibió un masaje de reanimación pulmonar. Las autoridades constataron sus signos vitales cuando fue trasladada al hospital, sin embargo, murió posteriormente.

"Es con gran pesar que debo compartir que mi bella hija Lisa Marie se ha ido", externó Priscilla en un comunicado, con lo que confirmó el fallecimiento de la heredera de ´El rey´.

Trayectoria

Lisa Marie Presley nació en febrero de 1968 y realizó una carrera como cantante, actriz y compositora. Publicó 3 discos de estudio: ´To whom it may concern´ en 2003; ´Now what´ en 2005 y, en 2012, ´Storm & Grace´.

En cuanto a su vida privada, sus matrimonios fueron llamativos, de los cuales el primero, con Danny Keough, dio fruto a sus dos hijos, Riley (actriz y cineasta) y Benjamin.

Posteriormente, contrajo nupcias con Michael Jackson en 1994; con el actor Nicolas Cage en 2002, así como el guitarrista y productor musical Michael Lockwood, de quien se divorció en 2016.

La hija de Priscilla y Elvis Presley fue vista por última vez en la ceremonia de los Globos de Oro de este martes, donde la película sobre su padre, ´Elvis´, fue reconocida por la labor del actor Austin Butler.