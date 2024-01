Muere David Soul, protagonista de Starsky y Hutch; esto sabemos

Este inicio del 2024 no ha sido nada gentil para el mundo del espectáculo a nivel mundial; hace unas horas, se dio a conocer la partida del legendario actor David Soul, recordad por dar vida al detective Ken ´Hutch´ Hutchinson en la serie ´Starsky y Hutch´.

Fue Helen Snell, esposa del actor, quien confirmó el fallecimiento de Soul ocurrido durante el jueves 4 de enero, a los 80 años de edad.

"Con gran tristeza les informo que mi amado esposo David Soul nos dejó esta mañana. Murió en paz en su casa rodeado de su familia y sus amigos más cercanos.

"Fue un hombre extraordinario, un artista talentoso, un activista comprometido, un esposo amoroso y un padre y abuelo devoto. Lo extrañaremos profundamente, pero siempre vivirá en nuestros corazones y en su legado artístico".

La noticia del fallecimiento de David Soul conmocionó a sus compañeros de profesión, en especial a Paul Michael Glaser, quien interpretara al detective David Starsky, compañero de Hutch en la popular serie de los años 80.

"Hoy perdí a mi hermano, a mi amigo, a mi socio. David Soul fue más que un colega, fue mi alma gemela. Juntos vivimos momentos inolvidables, tanto en la pantalla como fuera de ella.

"Fue un hombre de gran corazón, de gran talento, de gran pasión. Siempre lo recordaré con amor y gratitud. Descansa en paz, mi querido Hutch", escribió Glaser en sus redes sociales.

Por ahora, no se han revelado las causas precisas del fallecimiento de David Soul, y se espera que más adelante se den detalles sobre cómo será su último adiós.

¿Quién fue David Soul?

David Richard Solberg nació el 28 de agosto de 1943 en Chicago, Illinois, comenzando su carrera como cantante de folk en los años 60 y logrando éxitos como Don´t give up on us y Silver lady.

Más adelante incursionó en el mundo de la actuación, siendo tal vez su papel más icónico el del detective Ken ´Hutch´ Hutchinson al lado de Paul Michael Glaser (David Starsky) en la serie ´Starsky y Hutch´ que permaneció al aire desde 1975 hasta 1979.

El carisma que ambos mostraban en pantalla fue clave para el éxito de la serie, en la que dos detectives resolvían crímenes a bordo de su Gran Torino color rojo con blanco, papeles que repitieron en el 2004 con un cameo en la película protagonizada por Adam Sandler y Owen Wilson.

En la pantalla, David Soul también colaboró en otros proyectos como Salem's Lot, Magnum P.I., The Fifth Musketeer, Casablanca, Doctor Who, Star Trek y Filthy Rich. Su labor filantrópica y como activista en pro del medio ambiente también es muy reconocida a nivel mundial.