Mexicanos arrasan en concurso de canto en España

El bajo Alejandro López Hernández (CDMX, 1988), la soprano Jacinta Barbachano de Agüero (CDMX, 1992) y el barítono Óscar Velázquez (CDMX, 1983) conforman el tridente de voces mexicanas que el pasado fin de semana consiguieron los tres primeros lugares del Concurso de Canto Lírico de Alcalá de Henares 2023, que se realizó en Alcalá de Henares, donde nació Miguel de Cervantes Saavedra.

En esta edición de la competencia participaron alrededor de 90 cantantes de Argentina, España, Francia, Portugal y Ucrania, donde los condecorados también recibieron un estímulo económico, un diploma y una escultura del artista Alejandro Vega Beuvrin.

"Para mí, este premio representa el inicio de una nueva etapa, pues desde hace tiempo he estado en un proceso de redescubrimiento de mi voz y de lo que para mí representa cantar", declara en una entrevista a Excélsior Alejandro López Hernández, ganador del primer lugar del concurso.

Asimismo, López Hernández señaló que su participación fue por casualidad: "Desconocía el concurso, pero al hablar con mi amigo Óscar Velázquez (ganador del tercer lugar) me enteré unos días antes de que cerrara la convocatoria, y como tenía dos semanas de descanso entre la producción de Aída, en Córdoba, y la de Tosca, en La Maestranza, pensé que sería una buena oportunidad de hacerme escuchar".

Fueron palabras del bajo que interpretó Il lacerato spirito, de Simon Boccanegra, de Verdi; y La calunnia, de Il Barbiere di Siviglia, de Rossini.

Sobre sus próximos proyectos, el cantante declaró que va a dar seguimiento a las oportunidades generadas de este premio. Igualmente, mencionó su participación en la producción de Tosca, de Puccini, en Sevilla en el Teatro de la Maestranza, así como su debut en el papel de Raimondo en Lucia di Lammermoor, en España.

UNA SORPRESA

Para Jacinta Barbachano, quien se hizo con el segundo lugar de la competencia, la presea es el reflejo de su trabajo en la última década, "No sólo es lo que hice en el concurso, sino todo lo hecho hasta ahora, la tenacidad, la disciplina, el empeño y el amor que he puesto en el canto, en su aprendizaje y en pulirme; es un reconocimiento a eso y me muestra que voy en buen camino y estoy en buenas manos" señaló.

También añadió: "Siento que ya estoy cosechando algo. Decidí participar en este concurso por tener un jurado internacional que me pareció interesante y balanceado, bajo la dirección de Víctor Sierra, a quien conocí en 2009".

La soprano mexicana interpretó temas como Piangero la sorte mia, de Julio César, de Händel; y Prendi, per me sei libero, de Donizetti, destacó que el próximo viernes se presentará en la Fundación Casa de México, en Madrid con música de compositores mexicanos contemporáneos y en julio cantará en el Ravinia Festival, en Chicago.

TRÍADA MEXICANA

Por último, habló el ganador del tercer puesto, Óscar Velázquez y dijo: Este premio representa un reconocimiento al esfuerzo llevado a cabo durante casi dos años que llevo de radicar en Valencia, España".

En palabras del barítono: "decidí participar para probarme a mí mismo, porque no es lo mismo hacerlo en tu país y dentro de tu zona de confort. Además, es ponerse a prueba y alcanzar una vitrina, porque para nosotros los cantantes, los concursos más allá del premio te permiten salir del anonimato".

Velázquez deleitó al jurado con In diesem Wetter, in diesem Braus, de Gustav Mahler; y Vision fugitive, de Herodiade, de Jules Massenet, considera que también hubo un premio adicional: "Está la satisfacción de haber formado parte de esta tríada mexicana que hemos ganado en este concurso".

Para finalizar el cantante abundó "Ese fue el premio más bonito, es una manera de decirle al mundo que México no sólo es lo negativo que muestran las noticias, que en nuestro país también se siembra y se cosecha arte" y también dio a conocer que próximamente cantará en la la Ópera de Bellas Artes en Madama Butterfly y en Florencia en el Amazonas".