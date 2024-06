Mati Álvarez, multi ganadora de ´Exatlón´, se despide de TV Azteca: ¿Cuál será su próximo destino?

La industria televisiva mexicana ha sido testigo de un cambio significativo con la salida de Mati Álvarez de TV Azteca. La destacada atleta y figura central del reality show Exatlón México ha solicitado su carta de retiro para embarcarse en un nuevo desafío profesional con otra televisora.

Esta noticia fue confirmada por el comunicador Gabriel Cuevas durante la transmisión del canal de YouTube ´Dulce y Picosito´.

Mati Álvarez, conocida como ´Terminator´, ha sido una de las mujeres que más rating ha generado en los realities deportivos de TV Azteca. La heptatleta y empresaria de 28 años, originaria de Puebla, ha decidido finalizar su vínculo con la televisora del Ajusco para unirse a un nuevo proyecto en una empresa competidora.

"Me dan mi carta de retiro de TV Azteca porque me voy a otra empresa a hacer un proyecto. No te puedo decir a qué empresa, pero ya me entregan mi carta de retiro".