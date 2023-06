María Elena Ríos comparte nueva denuncia contra Tenoch Huerta

A través de su cuenta oficial de Twitter, María Elena Ríos reiteró las acusaciones contra Tenoch Huerta por supuestos actos de agresión sexual y también aseveró que varias víctimas con las mismas acusaciones en contra del actor se han acercado a ella para compartir su experiencia.

"Ahora sabemos que no estamos solas. No son acusaciones sin sustento. Las violaciones sexuales no son ficción y están fundamentadas", escribió la activista en un comunicado.

Asimismo, Elena compartió uno de los testimonios que recibió por correo electrónico, en el que otra presunta víctima de Huerta. De acuerdo a la narración, Tenoch también habría cometido stealthing contra ella, es decir, se habría quitado el condón sin consentimiento durante el acto sexual. Esta acción, además de vulnerar la confianza, expone a la pareja a embarazos no deseados o ITS.

´A mí también me pasó´, fue como la víctima, que prefirió permanecer en el anonimato, tituló el e-mail que le envió a la saxofonista. Conocí a Tenoch en un lugar de la Del Valle y comenzamos a hablar por Twitter, aunque borré todo aún tengo algunas cosas guardadas en WhatsApp y él me sigue en Instagram. Nunca lo confronté o siquiera pregunté, pero puedo asegurar que a mí me hizo lo mismo" declara en el texto.

Luego de esto, relató cómo fue su experiencia sexual con el histrión y puntualizó en que él se había retirado el preservativo sin que ella se percatara. "Obviamente no supe qué hacer y tengo conversaciones que prueban que yo no sabía cómo reclamarle por lo sucedido".

Para finalizar el correo, la denunciante habló sobre uno de los principales problemas a los que se enfrentan las víctimas de violencia sexual, ya que el proceso legal en estos casos pide evidencias que muchas veces son prácticamente imposibles de recabar: "¿Cómo ching*dos vamos a comprobar esa situación?".

Por otro lado, María Elena compartió un mensaje a Tenoch Huerta y dijo que las acusaciones no son falsas y que, tanto ella como las demás víctimas, han tenido que recurrir a denuncias públicas "porque carecemos de leyes, no de fundamentos".

"Las compañeras te tienen miedo porque un sistema machista te protege", señaló la saxofonista que sobrevivió a un intento de feminicidio con ácido en 2019.

Esta nueva denuncia fue dada a conocer un día después de que Huerta renunciara a la producción de Netflix ´Fiesta en la madriguera´, en la que el interprete de Caro Quintero en ´Narcos: México´ sería protagonista.

Esta nueva acusación fue difundida un día después de que Huerta anunciara su renuncia a la película Fiesta en la madriguera, una producción de Netflix bajo la dirección de Manolo Caro en la que el intérprete de Namor en Black Panther: Wakanda Forever tenía un papel protagónico.

"Ante el impacto de las recientes declaraciones sin fundamento de María Elena Ríos y el daño que han causado, no me queda más remedio que retirarme de participar en la película ´Fiesta en la Madriguera", confirmó el actor al equipo del noticiero de Ciro Gómez Leyva.

"Es con gran tristeza que hago esto, pero no puedo permitir que sus acciones me dañen no solamente a mí, sino también al trabajo de docenas de personas talentosas y trabajadoras involucradas en el proyecto", añadió. Finalmente, dijo que su enfoque en este momento está en "resolver esta situación legalmente" y en restaurar su reputación.