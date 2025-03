Madre de Gala Montes revela detalles de su entrevista con Adrián Marcelo

Crista Montes, madre de la actriz Gala Montes, ha decidido romper el silencio y compartir detalles sobre su reciente encuentro con el conductor Adrián Marcelo, quien le habría ofrecido una suma de dinero para concretar una entrevista.

En una charla con ChismeTV, Crista aseguró que todo se desarrolló de manera positiva y que el público quedará sorprendido con el resultado.

¿Cómo fue el trato durante la entrevista?

Crista Montes destacó que el equipo de Adrián Marcelo la trató de manera excepcional. "Sí, aquí estoy, de hecho, vengo llegando al hotel, estuve con él, con el señor Adrián Marcelo", comentó.

Además, expresó que se siente tranquila y satisfecha con la experiencia. " "No, se van a llevar una sorpresa, precisamente, estoy muy contenta, vengo muy relajada, con muy buena vibra. Me han atendido súper bien todo el equipo de Adrián Marcelo, ya la verán", agregó.

Uno de los temas que más ha generado polémica es la supuesta oferta de 350 mil pesos que Adrián Marcelo habría hecho a Crista Montes para conseguir la entrevista.

Al respecto, la madre de Gala aclaró que todo se manejó a través de una negociación y no fue una decisión tomada a la ligera.

Crista hizo un llamado a no juzgar sin antes ver la entrevista completa.

"Tenemos que pensar que en primer lugar no tomemos las cosas personales, tenemos que pensar que son los medios, los medios viven del morbo. ¿Qué podemos decir? De hecho, ya ni veo las redes, pero entendamos que todos los medios viven del morbo", expresó.

Además, pidió que se analicen las cosas con objetividad y sin dejarse llevar por especulaciones.

La madre de Gala Montes dejó claro que no permitirá más ataques ni especulaciones. "Sí te puedo decir que ya es demasiado, entonces tuve que bajarle 3 rayitas, seamos objetivos, inteligentes, dejémoslo así. Veamos las cosas más inteligentemente, no creo que nada más es negocio, no es negocio, seamos inteligentes", finalizó.