Lyn May: así fue la caída que sufrió la vedette en un programa de TV (+Video)

Lyn May es una de las bailarinas más conocidas en México; y a pesar de que su rostro ha cambiado en demasía con el paso de los años gracias al bisturí, no deja de ser una de las personalidades más importantes de la farándula en México.

Muestra de ello es que sigue siendo invitada a diversos programas de espectáculos, carnavales y aún es objeto de comentarios buenos y malos por parte de compañeros de profesión.

La vedette ha estado de nuevo en la mira de las redes sociales por un incidente que protagonizó en uno de esos programas. Te contamos.

La dura caída de Lyn May

Resulta que la artista fue invitada a un conocido programa televisivo en Monterrey, Nuevo León, donde interactuó con dos personas con las que estaba bailando.

Al momento todo parecía marchar según lo planeado; Lyn May se dejaba llevar por sus compañeros de baile cuando de repente uno de ellos hizo una cargada que no terminó de la mejor manera.

El sujeto encargado de cargar a la bailarina no fue de lo más hábil, por lo que no consigue sujetarla bien y la espalda de Lyn May golpea contra el suelo, lo que incluso causó que perdiera la peluca.

Acto seguido, ambos bailarines se apresuran a ayudar a la vedette, quien extiende los brazos esperando que estos sujetos la levanten.

Y las redes sociales no tardaron en reaccionar; desde quienes se preocuparon por la salud de Lyn May hasta los que aprovecharon la oportunidad para reírse un poco de la cantante que ya es bastante mayor, y criticaron que siga haciendo este tipo de cosas a su ya avanzada edad.

La mujer tuvo que ser llevada a un hospital para una revisión; Lyn May dijo a los medios que se encuentra bien, aunque culpó a su compañero de baile por dejarla caer, lo que afirmo fue totalmente adrede por parte de la producción del programa.