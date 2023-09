Lupita D´Alessio 'desnuda' el divorcio de su hijo Ernesto

La famosa cantante Lupita D´Alessio ha roto su silencio y ha hablado por primera vez sobre la separación de su hijo, Ernesto D´Alessio, y la conocida modelo Charito Ruiz, quienes anunciaron su divorcio a finales de junio después de 16 años de matrimonio y cuatro hijos en común.

En una entrevista reciente, la reconocida artista, apodada la Leona Dormida, reveló que aconsejó a su hijo no perder su dignidad y dejar de soportar los continuos reclamos que, al parecer, le hacía su ahora exesposa.

"Le dije, ´lo único que no quiero que pierdas es tu dignidad´. Si no te están tratando bien, bórrate de allí. Tú no tienes que aguantar que te pisoteen, que te maltraten, que te hablen feo. No tienes por qué, Ernesto", expresó con franqueza.

Lupita D´Alessio también señaló su desacuerdo con la actitud que Charito adoptó después de perdonar la infidelidad de su hijo, ya que considera que nunca lo disculpó de corazón.

"El error lo hiciste, el error pasó. Ni hablar. Te perdonan y luego te condenan. Eso no está padre. No somos nadie para condenar a nadie", manifestó la cantante.

Ernesto D´Alessio y Charito Ruiz contrajeron matrimonio en 2007 y tienen cuatro hijos juntos. Durante años, la pareja compartió su felicidad en las redes sociales, participando en eventos familiares y demostrando una unión sólida.

Sin embargo, en 2022, surgieron rumores de problemas matrimoniales debido a una infidelidad de Ernesto. Aunque Charito confirmó los problemas en su relación, no reveló las causas en ese momento.

A pesar de un intento de reconciliación a través de un viaje juntos, el pasado 29 de julio anunciaron su divorcio en un comunicado conjunto, alegando que fue una decisión de mutuo acuerdo y que aún se tenían amor.