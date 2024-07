Luis Martínez "Chunky Drums" se pronuncia ante polémico regaño de Paulina Rubio en pleno concierto

Luis Martínez, conocido como "Chunky Drums", habló sobre la situación viral en la que Paulina Rubio lo regañó durante un concierto del 90's Pop Tour All Stars Pride en la Ciudad de México.

La polémica se desató cuando la "Chica Dorada" perdió el ritmo en la canción "Ni una sola palabra" y se dirigió molesta hacia su baterista, provocando una ola de críticas en redes sociales.

Baterista Paulina Rubio

¿Qué pasó en el concierto de Paulina Rubio?

El incidente ocurrió debido a un desfase en la pista de apoyo, que resultó en dos voces desincronizadas. Rubio se acercó a Martínez y lo reprendió públicamente, lo que llevó a los internautas a tildarla de grosera.

En un intento de mitigar las críticas, Martínez inicialmente compartió en sus redes sociales que, antes del error, todo marchaba bien y elogió el trabajo del equipo.

Sin embargo, las críticas persistieron, y Martínez decidió explicar detalladamente lo sucedido en un video de Instagram. Aclaró que perdió todo el monitoreo de audio en el escenario durante la canción, quedando con la única referencia del rebote de sonido en la arena.

Esto resultó en la desincronización, y a pesar de los intentos del director musical de retomar el control, el desfase continuó.

Martínez enfatizó que la culpa no fue de él, ni de Paulina, ni del staff técnico, sino de un problema técnico estresante que afectó a todos.

Sobre el regaño de Rubio, Martínez expresó que, aunque no justificaba su reacción, no se lo tomaba personal y comprendía la frustración del momento. Aseguró que su trabajo no está en peligro y que no siente la necesidad de disculparse, ya que no fue responsable del incidente.

"De la reacción de Paulina, obviamente no justifico, no me agradó en lo absoluto, pero vamos, yo tengo un show que cumplir... no me tomo personal en lo absoluto lo que me gritoneó... no tengo nada de qué disculparme"

Concluyó el baterista.