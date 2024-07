Sale a la luz la última voluntad de Silvia Pinal para su funeral, esto fue lo que dijo

Silvia Pinal revela su último deseo para el día de su funeral

La primera actriz Silvia Pinal ha dejado claro cuál es su última voluntad en medio del reciente fallecimiento de José José, el "Príncipe de la Canción".

Durante la celebración del 30 aniversario del programa de radio "Todo para la mujer", conducido por la periodista Maxine Woodside, la actriz mexicana, de 88 años, compartió con los reporteros presentes uno de sus últimos deseos para el momento de su partida.

Pinal, madre de Alejandra Guzmán, comentó entre risas que desea que Luis Miguel le cante en su funeral.

Expresó, recordando al padre de su bisnieta Michelle Salas.

Además, bromeó sobre la posibilidad de conflictos entre sus hijos respecto a su testamento:

"Yo de testamentos no hablo con mis hijos, capaz que saliendo de aquí me ahorcan, no, no. Yo creo que algún pleito habrá, pero ya va a valer mad%&$, yo voy a estar viéndolos nada más".