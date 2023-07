¿Se reconcilió con Mijares? Por esta razón terminan Lucero y Michelle Kuri

Lucero anunció por medio de sus redes sociales que terminó su relación con Michel Kuri, después de 10 años de estar juntos. En su momento, la cantante no explicó los motivos por los que tomó esa decisión, sin embargo, recientemente en programa de espectáculos reveló cuáles serían las verdaderas causas por las que concluyó su noviazgo con el empresario mexicano, del que supuestamente estaba muy enamorada.

¿Por qué terminó Lucero con Michel Kuri?

En el programa Chisme No Likehablaron de la separación de "La Novia de América" y aseguraron que la intérprete podía haber estado distanciada desde hace varios meses. Para apoyar su teoría transmitieron una entrevista que le hicieron en octubre de 2022, en donde le preguntaron sobre su noviazgo con Kuri y si estaba dispuesta a llegar al altar, por lo que Lucero contestó que no quería casarse y que así se encontraba bien, no obstante, la cantante mencionó: "Me voy con el corazón lleno de cariño".

Elisa Beristain y Javier Ceriani especularon que podría ser que desde aquel momento la protagonista de "Alborada" ya no se encontraba con el empresario. "La teoría que tenemos es que desde hace nueve meses que nos dio esa entrevista, ya no estaría con Kuri. Dijo: "Me voy, no tengo pensado casarme, no van a recibir invitación de la boda porque no me voy a casar'", dijo la periodista de espectáculos.

Sin embargo, esta no fue la única información que dio el medio de comunicación. De acuerdo a la investigación que hicieron la artista, de 53 años, sí quería casarse, pero su pareja no tenía los deseos de formalizar así la relación a pesar de tener 10 años juntos. Según las palabras de Beristain, Lucero comenzó a trabajar con su exesposo Manuel Mijares para "picarle" al empresario, no obstante, "hubo un recalentado", es decir, tuvieron un encuentro más cercano, y esto fue lo que provocó la ruptura.

"Estaba desde hace tiempo trabajando con Mijares, los vimos muy juntos en los conciertos, se empezó a hablar de eso y supuestamente la información que investigué, habría un recuentro entre Lucero y Mijares y esto al señor Kuri no le hubiese parecido correcto", insistió la periodista de espectáculos en el programa, en el que se dieron más detalles sobre el rompimiento de la cantante y el empresario.