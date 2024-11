¿Lo sabías?: estas son las 3 peores películas de navidad según la Inteligencia Artificial

La navidad está 'a la vuelta de la esquina' y en las calles, casas y tiendas ya comienza a inundar el espíritu navideño, por lo que si eres fan de esta celebración, siempre es agradable disfrutar anticipadamente de las películas de esta época con una buena taza de chocolate, por lo que en esta ocasión te recomendaremos las peores películas navideñas, si, las peores ¡presta atención!

Aunque la percepción de las "peores" películas navideñas es subjetiva, aquí te dejamos tres cintas que frecuentemente reciben críticas negativas por parte de críticos y espectadores:

1. Deck the Halls (Una navidad muy prendida 2006)

Sinopsis: Dos vecinos, interpretados por Matthew Broderick y Danny DeVito, compiten para tener las decoraciones navideñas más espectaculares del vecindario, lo que resulta en un caos interminable.

Muchas personas consideran que el humor es predecible y forzado, y la trama carece de calidez navideña. Tiene una calificación baja en sitios como Rotten Tomatoes.

2. Saving Christmas (Salvando navidad 2014)

Sinopsis: Kirk Cameron protagoniza este filme, donde intenta "salvar" la Navidad explicando cómo las tradiciones modernas tienen raíces cristianas.

La película fue acusada de ser más un sermón que un entretenimiento, con críticas dirigidas a su tono moralista, actuaciones pobres y producción limitada. A menudo figura en listas de las peores películas de la historia.





3. Christmas with the Kranks (Una navidad de locos 2004)

Sinopsis: Basada en una novela de John Grisham, sigue a una pareja (Tim Allen y Jamie Lee Curtis) que decide saltarse la Navidad, pero su vecindario no lo permite.

Aunque tiene algunos momentos graciosos, a muchos les parece absurda, con personajes irritantes y una historia que no logra conectar emocionalmente.

Peores películas navideñas infantiles

Y como en todo, no podían faltar las películas navideñas dirigidas a niños que suelen ser mal recibidas, aquí tienes una lista con opciones criticadas incluso en este género:

1. The Search for Santa Paws (La búsqueda de Santa Paws 2010)

Sinopsis: Este spin-off de Air Buddies sigue a unos cachorros mágicos que intentan salvar la Navidad.

A pesar de estar pensada para niños, la película tiene momentos extrañamente oscuros y un guion que a menudo se siente forzado y repetitivo. Su tono no siempre es coherente con el público infantil.

2. The Grinch Grinches the Cat in the Hat (El Grinch conoce al garo del sombrero 1982)

Sinopsis: Una especie de cruce entre El Grinch y El Gato en el Sombrero. En esta historia, el Grinch intenta arruinar el día del Gato.

Aunque la premisa suena interesante, la animación y el humor se siente fuera de lugar. Es menos querida que las adaptaciones clásicas de Dr. Seuss.

3. Home Alone 4: Taking Back the House (Mi pobre angelito 4; regreso a casa 2002)

Aunque forma parte de la popular franquicia Mi pobre angelito, este intento de revivir la saga fue considerado un desastre. Carecía de la magia de las primeras entregas, tenía un guion flojo y cambios drásticos en los personajes.

Si bien estas películas tienen sus detractores, algunas personas disfrutan de ellas como "gustos culposos".

¿Alguna te suena conocida?