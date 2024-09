Lo hizo de nuevo; La Rosa de Guadalupe estrena Lady Mangos, ¿con dedicatoria a Mariana Echeverría?

La Rosa de Guadalupe ha pasado de ser ese programa que veían tus tías para pasar entretenidas las tardes a volverse un referente en las tendencias de redes sociales; el ejemplo más claro es el más reciente episodio donde se retoma un escándalo que involucra a varios famosos.

Y no, esta vez no hablamos del trío de Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu; ahora, el popular programa de Televisa estrenó un episodio titulado Lady Mangos, el cual si eres asiduo a un conocido reality show ya adivinarás en qué se ha inspirado.

Pues sí; La Rosa de Guadalupe se inspiró en un hecho acontecido en el show La Casa de los Famosos para crear su más reciente episodio titulado Lady Mangos.

El capítulo nos presenta la historia de Marcela, una joven influencer que se dedica a contar chistes y es muy querida por sus seguidores, aunque al parecer desconocen que en la vida real la mujer sería bastante prepotente, incluso con su propia familia.

Marcela incluso reclama a su madre y a su hermana que quien lleva dinero a la casa es ella, lo que las ha llevado a discutir fuertemente y que, a la postre, hace que la madre de Marcela pida la intervención de la Virgen de Guadalupe para que cambie la actitud de la joven.

Ahí es donde el capítulo empieza a tornarse interesante; Marcela decide irse con su novio de vacaciones a una casa con otros influencers, donde decide ´adueñarse´ de la cocina y trata de replicar lo mismo que hace en su casa.

En ese espacio conoce a Rubí, influencer que no le cae nada bien y con quien decide ensañarse, al grado de que Marcela arma un escándalo cuando Rubí se roba una canasta de mangos, ganándose así el mote de ´Lady Mangos´.

Esto hará que Marcela reaccione de muy mala manera contra todos en la llamada ´casa de los influencers´ (¿te recuerda algo?), tomando represalias que harán que su futuro en dicho espacio esté en peligro.

Este episodio ya causó reacciones entre los personajes aludidos, como lo fue Mariana Echeverría, quien protagonizó un incidente similar al reflejado en La Rosa de Guadalupe cuando estaba dentro de La Casa de los Famosos.

De forma sarcástica, la actriz y conductora compartió en sus redes sociales un mensaje donde señalaba que al final "en televisión lo que importa es el rating", además que reclamó a Televisa el seguir molestándola con lo ocurrido en el reality.

Mis declaraciones sobre #LaCasaDeLosFamososMx.



He salido de peores, esto no me va a tumbar, pero se necesita que la verdad salga a la luz. pic.twitter.com/gPDgVT4Bl4