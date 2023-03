Liv Tyler regresará a Marvel en Capitán América 4

Si eres fanático del universo cinematográfico de Marvel seguramente te has preguntado: ¿Qué pasó con Betty Ross? La hija del general Thaddeus ´Thunderbolt´ Ross y que fue interpretada por Liv Tyler en la polémica película El increíble Hulk al lado de Edward Norton.

Pues parece que después de más de una década del estreno de este filme, volveremos a ver a Tyler en la gran pantalla, encarnando a este personaje.

Información revelada por The Hollywood Reporter sostiene que la actriz se unirá al reparto de la cuarta película en la saga del Capitán América titulada Nuevo Orden Mundial, y será bastante importante en la trama.

A muchos sorprendió que el personaje, bastante importante en la historia de Hulk, no haya sido mencionado o traído de vuelta antes, lo que sí ha ocurrido con la ´Abominación´, encarnada por Tim Roth en 2008 y que tuvo presencia en la serie She-Hulk en Disney Plus.

Quien también estaría regresando sería el personaje del doctor Samuel Sterns (Tim Blake Nelson) y quien también es conocido como El Líder.

Aunque no se sabe aún mucho de la trama central del filme, se sabe que el general Ross es el nuevo presidente de los Estados Unidos, por lo que tendrá mucho más peso en la historia sabiendo su forma de ver a los Vengadores.

Cabe recordad que ahora ´Thunderbolt´ Ross será interpretado por Harrison Ford tras el fallecimiento de William Hurt. Capitán América 4 tiene planeado estrenarse en el mes de mayo de 2024 en los Estados Unidos.