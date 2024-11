Linkin Park en México: Fechas, sedes, costo de boletos y todo lo que debes saber

Justo como lo habían estado pidiendo fans de México y de varias partes del mundo, este 14 de noviembre Linkin Park reveló la lista de conciertos que dará a lo largo del 2025 como parte del From Zero World Tour. Y sí, nuestro país está entre sus próximos destinos.

La última vez que la banda hoy comandada por Mike Shinoda estuvo en nuestro país fue en 2017 como parte del One More Light World Tour, en el cual promocionaron el disco del mismo nombre lanzado en ese año.

¿Cuándo viene Linkin Park a México?

Según lo informado por la agrupación integrada por Emily Armstrong, Mike Shinoda, Joe Hahn, Colin Brittain, Dave Farrell y Brad Delson, serán tres fechas en las que Linkin Park traerá sus más recientes éxitos a tierras aztecas:

31 de enero de 2025 / Estadio GNP Seguros (Foro Sol) / Ciudad de México

3 de febrero / Estadio 3 de Marzo / Guadalajara

5 de febrero / Estadio Banorte / Monterrey

Fue a principios de septiembre de este año que Mike Shinoda comenzó a compartir publicaciones que indicarían un posible regreso de la banda a los escenarios luego de que en 2017 el vocalista Chester Bennington fuera hallado sin vida en su casa en California.

Ahora, con la voz de Emily Armstrong entonando nuevos temas como The Emptiness Machine, Over Each Other, Heavy is the Crown y la más reciente canción Two Faced, Linkin Park busca reconectar con sus fans a pesar de las críticas que ha generado la llegada de Armstrong a la banda.

Por desgracia para muchos la venta de boletos para los conciertos de Linkin Park en México está a cargo de Ticketmaster para las tres fechas habiendo cuatro preventas programadas:

Preventa Legacy

Inicia 18 de noviembre de 2024, 10:00 horas

Termina 21 de noviembre a las 11:00 horas

Preventa Passport Plus

Inicia 18 de noviembre , 12:00 horas

Termina jueves 21 de noviembre 11:00 horas

Preventa Citibanamex

Inicia miércoles 20 de noviembre , 12:00 horas

Termina miércoles 20 de noviembre, 23:50 horas

Preventa LP Newsletter

Inicia miércoles 20 de noviembre , 12:00 horas

Termina jueves 21 de noviembre, 11:00 horas

Venta Spotify

Inicia miércoles 20 de noviembre , 14:00 horas

Termina jueves 21 de noviembre, 11:00 horas

Venta general

Jueves 21 de noviembre, 12:00 horas

Respecto al costo de los boletos, es probable que no lo sepamos hasta que inicie la preventa del día 18; sin embargo, en el concierto que dieron en Colombia hace poco los precios más altos rondaban los dos mil 520 pesos mexicanos y los más baratos los 750 pesos.

Así que si aún no sabes en qué invertir el aguinaldo este puede ser la mejor manera de destinar dicho recurso y ser testigo del regreso de esta icónica banda de nu metal a México.