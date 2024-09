Linkin Park: Nuevo álbum, nueva vocalista y nueva gira; ¿incluye a México?

Fue en 2017 cuando los fanáticos de Linkin Park quedaron en silencio; Chester Bennington, vocalista de la banda, perdía la vida, haciendo que la agrupación tomara una pausa obligada a pesar de tener varios proyectos en camino.

Luego de siete años, la agrupación de rock alternativo sorprendió a todos al anunciar su regreso a los escenarios, además de presentar a Emily Armstrong (Dead Sara) como su nueva vocalista y a Colin Brittain como baterista.

Lo que sabemos del próximo disco de Linkin Park

A través de un conteo en su sitio web, la banda hoy comandada por Mike Shinoda causó gran expectativa entre sus fanáticos, que hoy volvieron a escuchar temas como Numb, In the End, Waiting for the End y otros más pero ahora con la voz de Armstrong.

Además del estreno en vivo de The Emptiness Machine, uno de los nuevos temas que formarán parte del disco From Zero, el cual ya está en preventa y que verá la luz en noviembre de este año.

Pero eso no es todo; en el mismo evento, al cual varios fans de Linkin Park se dieron cita y que fue transmitido en diversas plataformas vía internet, se anunció que habrá una nueva gira titulada From Zero World Tour, la cual ya tiene sus primeras fechas:

11 septiembre / KIA Forum Los Ángeles California

16 septiembre / Barclays Center Nueva York

22 septiembre / Barclays Arena Hamburgo, Alemania

24 septiembre / The O2 Londres, Reino Unido

28 septiembre / Inspire Arena Seúl, Corea del Sur

11 noviembre / coliseo MedPlus Bogotá, Colombia

Desafortunadamente, por ahora México no está contemplado como parte de esta nueva gira; fue en 2015 cuando Linkin Park realizó presentaciones en la Arena CDMX y la Arena Monterrey, siendo la última vez que pisaron territorio mexicano.

El último álbum de estudio de Linkin Park fue One More Light, lanzado en 2017; desde entonces, mucho se había dicho sobre si la banda decidiría separarse definitivamente o esperarían hasta encontrar a un nuevo integrante, lo que hoy quedó resuelto luego de varios rumores.