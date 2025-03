Esta es la letra de ´Una Nada Más´, nueva canción de Kenia Os con Los Ángeles Azules

Las redes sociales estallaron este 21 de marzo cuando la cantante Kenia Os lanzó la canción Una nada más en colaboración con la legendaria agrupación Los Ángeles Azules.

Y no es para menos; Los Ángeles Azules han tenido un renacimiento en los últimos años al reinventar varios de sus temas con músicos más jóvenes, así como crear nueva música para seguir vigentes entre las nuevas generaciones.

¿Qué dice la letra de Una Nada Más, nueva canción de Kenia Os?

Este tema, según sus autores, explora los amores prohibidos y los encuentros fugaces, de esos que se quedan en la memoria y uno quisiera volver a repetir.

El video fue grabado en una de las muchas azoteas de la colonia Doctores de la Ciudad de México; la historia se desarrolla en una cabina de fotos donde se habla de un amor que no quiere desaparecer.

La música es una mezcla de ritmos de cumbia con sonidos más contemporáneos, que le dan un toque pop al tema que ya se ha colocado entre los favoritos de las y los seguidores no solo de Las Ángeles Azules, sino también de Kenia Os.

Ahora bien, ¿qué dice la letra de Una Nada Más? A continuación, te dejamos el video oficial y la letra de esta canción que sin duda se colocará entre los primeros puestos de reproducción en las distintas plataformas que existen.

Miéntenle

Dile que no me hablas, dile que no me ves

Que solo estás con ella y así estás bien

Qué tú mientes muy bien

Y mírame

Qué por mucha carita que pongas, yo también

Puedo avivar el fuego que un día se fue

Pero, para volver

Solo sería una noche, me prometí de nuevo

Una, nada más, una, nada más

Y otra, y otra vez caímos

Otra noche repetimos

Una, era una

Una, nada más, una, nada más

Y otra, y otra vez caímos

Otra vez pasó lo mismo

Una nada más, pero eso no fue así

(Eso no fue así)

Porque, según yo (Dios me lo perdone)

Según yo, solo era una noche

Una, nada más, pero me mentí

Los ángeles azules

Y Kenia OS

Solo sería una noche, me prometí de nuevo

Una, nada más, una, nada más

Y otra, y otra vez caímos

Otra noche repetimos

Una, era una

Una, nada más, una, nada más

Y otra, y otra vez caímos

Otra vez pasó lo mismo

Una nada más, pero eso no fue así

(Eso no fue así)

Porque según yo (Dios me lo perdone)

Según yo, solo era una noche

Una, nada más, pero me mentí

De Iztapalapa para el mundo

¡Vamos a gozar!

Cumbia