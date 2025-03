Lady Gaga en México: Fecha, sede, preventa y costo de boletos

El momento ha llegado. Este 3 de marzo la cantante norteamericana Lady Gaga hizo oficial que estará en México como parte de su gira MAYHEM.

La intérprete de Poker Face, Born this way, Bad Romance y un sinfín de colaboraciones se presentará en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México; a continuación te decimos todo lo que debes saber al respecto.

¿Cuándo es el concierto de Lady Gaga en México?

En sus redes sociales, Lady Gaga compartió la fecha exacta de su presentación en México, la cual será el día 26 de abril; en la imagen que acompaña la publicación vemos a Gaga vestida con un atuendo en color rojo y de fondo la catedral de la CDMX con el texto ´¡Viva la MAYHEM!´.

Y la emoción de los fanáticos no es para menos, pues han pasado ya 13 años desde que Lady Gaga estuvo en nuestro país con el Born This Way Ball Tour 2012.

La venta de boletos estará a cargo de Ticketmaster y estará abierta al público el día viernes 7 de marzo a partir de las 14:00 horas tanto a través del sitio web como en las taquillas del Estadio GNP Seguros.

Aunque si eres tarjetahabiente Citibanamex podrás acceder a la preventa que será el día 6 de marzo haciendo CLICK AQUÍ.

Respecto a los precios estos aún no han sido liberados en Ticketmaster; sin embargo, tomando en cuenta otras presentaciones de Lady Gaga se estima que estos pueden llegar a costar desde mil 200 pesos hasta poco más de seis mil, dependiendo la zona del estadio.

Se prevé que MAYHEM; octavo álbum de estudio de Stefani Joanne Angelina Germanotta, conocida por todos como Lady Gaga, vea la luz el mismo 7 de marzo, por lo que las y los mexicanos tendrán poco más de un mes para aprenderse los temas antes de que llegue la fecha del concierto.