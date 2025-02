Serie de Harry Potter: al momento, estos son los actores confirmados

Cada vez está más cerca el regreso al mundo mágico de Harry Potter; esta vez, será en formato de serie que será emitida por la plataforma MAX y la cual pretende presentar algunos de los hechos que no lograron verse en las películas, pero son parte importante de los libros de esta saga.

La producción de esta serie de ha llevado en secreto, sin que se revelen al momento muchos detalles acerca de quienes protagonizarán a los personajes principales, aunque hace poco se reveló quién encarnará a uno de los magos más importantes de la historia.

Lo que sabemos al momento de la serie de Harry Potter

Los libros de Harry Potter nos relatan la historia de un niño que tras quedar huérfano queda bajo el cuidado de sus tíos; sin embargo, es ahí donde se entera que en realidad es un mago, al igual que sus padres, por lo que tiene un lugar en la escuela de hechicería Hogwarts.

Una vez ahí, Harry se hace amigo de Hermieno Granger y Ron Weasley, con quienes vivirá peligrosas aventuras mientras descubre que su destino es enfrentar a Voldemort, el mismo mago responsable de la muerte de sus padres.

Las películas basadas en los libros de Harry Potter contaron con un elenco de primer nivel entre quienes estuvieron Maggie Smith, Ralph Fiennes y Robbie Coltrane, además de Daniel Radcliff, Emma Watson y Rupert Grint en los papeles principales.

Al momento no se ha dicho mucho sobre el elenco que traerá a la vida de nueva cuenta a estos personajes; sin embargo, ya se ha confirmado que John Lithgow (3rd Rock from the Sun, The Crown) será quien interprete a Albus Dumbledore.

John Lithgow reconoció que interpretar a Albus Dumbledore marcará la etapa final de su carrera // Especial

Dumbledore es el director del colegio Hogwarts y guía de Harry Potter en su odisea para enfrentar a Voldemort; este personaje ha sido interpretado con anterioridad por Richard Harris y Michael Gambon en las películas, así como por Jude Law en la saga de Animales Fantásticos.

Fue el mismo John Lithgow quien reveló en entrevista que sería Albus Dumbledore en la nueva serie de MAX y no dudó en afirmar que este papel será uno de los que defina la última etapa de su carrera.

Respecto a los otros personajes importantes aún no ha quedado claro qué actores y actrices estarán a cargo; los rumores indican que Severus Snape, interpretado por Alan Rickman en las películas, quedaría en manos de Pappa Essiedu.

Brett Goldstein, Pappa Essiedu y Cillian Murphy suenan para ser parte del elenco de la serie de Harry Potter // Especial

En el caso de Hagrid, amigo y protector de Harry y que fue interpretado por Robbie Coltrane, se rumora que el actor Brett Goldstein sería quien asumiría este rol.

Se rumora además que Lord Voldemort, uno de los personajes más importantes y que fue interpretado por Ralph Fiennes, sería traído de vuelta por Cillian Murphy, incluso el mismo Fiennes fue quien dijo que le gustaría verlo dar vida a este terrible mago oscuro.

En el caso de Harry, Herminoe y Ron, el trío que protagoniza la saga literaria, aún no hay nada dicho, por lo que en esta parte todo sigue siendo un misterio.