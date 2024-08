La Casa de los Famosos México: Filtran quién será el eliminado este 25 de agosto

¡Sorpresa en La Casa de los Famosos México! Se Filtra Lista con el Quinto Eliminado

La expectativa está al máximo en La Casa de los Famosos México, ya que el domingo 25 de agosto se revelará quién será el quinto eliminado del reality show. Sin embargo, una lista filtrada en redes sociales ha generado gran revuelo al señalar al próximo eliminado.

La casa de los famosos México 2

¿Cuál fue el último eliminado de LCDLFM?

La tensión en La Casa de los Famosos México 2024 sigue aumentando, y esta semana, solo los votos del público pudieron salvar a los habitantes de la expulsión. Sin embargo, la suerte no estuvo del lado de Mariana Echeverría, quien se convirtió en la última eliminada del reality show.

La semana estuvo marcada por varias polémicas, incluida una pelea entre ´Gomita´ y Sabine Moussier, y la inesperada mención del programa durante una conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el conflicto entre Mariana Echeverría y Briggitte Bozzo por un mango, un episodio que desató una ola de memes y comentarios en TikTok.

Mariana, al enterarse de los comentarios que los habitantes de Tierra hacían sobre ella, expresó su deseo de abandonar la casa:

La casa de los famosos

"El viernes yo decía ´ya no me hallo aquí, ni con las niñas de 22 ni con los vatos´, ya no me hallaba", comentó sorprendida. Finalmente, su deseo se cumplió, siendo la más reciente en dejar la competencia.

¿Quién será el quinto eiminado de LCDLFM?

Según la filtración, el quinto eliminado sería un integrante del equipo "Tierra". Esta información ha ganado credibilidad debido a que las eliminaciones anteriores, según la lista filtrada, coinciden con los resultados oficiales del programa.

Paola Durante, Shanik Berman, Luis "Potro" Caballero y Mariana Echeverría, quienes ya han sido eliminados, figuran exactamente como se había mencionado en la filtración.

La lista, que apareció en la cuenta de TikTok @chisme.de.todo, sugiere que el actor cubano Sian Chiong será el próximo en abandonar la casa. Aunque la producción del programa no ha confirmado la autenticidad de esta información, la noticia se ha esparcido rápidamente en redes sociales, aumentando la especulación y el interés del público.

Los seguidores del programa deberán esperar al domingo para conocer el resultado final, pero mientras tanto, la especulación sobre la salida de Chiong continúa creciendo.