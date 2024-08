La Casa de los Famosos llega a la Mañanera: AMLO reacciona al polémico reality (+Video)

Este 15 de agosto, el presidente López Obrador se tomó un momento durante su conferencia mañanera para hablar sobre uno de los temas que más interesan a los mexicanos en las últimas semanas: La Casa de los Famosos.

Tras ser cuestionado sobre la polémica que este reality ha generado luego de diversas acciones y comentarios de los participantes, que ya generaron un posicionamiento por parte de la Secretaría de las Mujeres en la CDMX, el mandatario federal expresó su opinión al respecto.

López Obrador restó importancia a la influencia que La Casa de los Famosos puede llegar a tener en la sociedad, comparándolo con otro programa del cual sí tiene un poco más de contexto y el cual también se transmite en Televisa: La Rosa de Guadalupe.

El mandatario señaló que, según encuestas que ha visto, que este programa tiene una gran audiencia en comparación con La Casa de los Famosos; "a lo mejor ni rating tiene (...) somos libres, miren lo que quieran ver".

"La verdad yo he escuchado del programa, nunca lo he visto, no sé de qué trata. Lo que puedo comentarles es que deben de garantizarse las libertades y si hay excesos yo creo que les afecta a los productores del programa.

"Estamos en un momento en que la gente está muy consciente de lo que vale la pena ver o escuchar (...) Si acaso lo que deben hacer los dueños es autolimitarse por decencia o ética".

Cabe recordar que ha sido Adrián Marcelo el ´famoso´ más polémico de esta segunda edición de La Casa de los Famosos por los recientes comentarios que hizo en referencia a sus colegas Gala Montes y Briggitte Bozzo y que han sido considerados como violencia verbal.