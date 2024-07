La Academia 2024: ¿Quiénes son los dos primeros expulsados de este domingo?

El primer gran concierto de La Academia 2024 se celebró el 21 de julio, donde los 20 aspirantes mostraron su talento al público. Sin embargo, solo 18 continuarán en la competencia.

El espectáculo comenzó con los 20 participantes, pero solo 18 avanzaron. Los espectadores pudieron votar por sus favoritos a través de la aplicación "TV Azteca en vivo".

La Academia 2024

¡Arranca la competencia más esperada de canto!

Durante el primer concierto, los aspirantes demostraron sus habilidades. Los participantes incluyeron a:

Leonardo Nava (Durango)

Brandon Valenzuela (Sinaloa)

Isaveli Laina (Guerrero)

Eduardo Meza (Baja California Sur)

Brisa Santana (Acapulco)

Jesús Ramón "Jessy Portillo" (Sinaloa)

Mar Lara (Guadalajara)

Mario Girón (Nuevo León)

Edith Evans (Michoacán)

Carolina Heredia (Sonora)

Cristian Salguero (Guatemala)

Yesi González (Jalisco)

Flor Ramírez (Veracruz)

Ángel Eduviel (Veracruz)

Fátima Cuevas (Nuevo León)

Thania Pasión (Veracruz)

Mike León (Guanajuato),

Eugenio Salco (Veracruz)

Julio Ávila (Sonora)

Vetzaida Salazar (Sonora)

¿Quiénes fueron los primeros expulsados de La Academia 2024?

Las primeras expulsadas de la temporada fueron Fátima Cuevas y Vetzaida Salazar, quienes solo estuvieron unas horas en La Academia. Héctor Martínez, el director de la casa, señaló que no se les considera ex académicas, ya que no comenzaron su formación oficial, que iniciará el 22 de julio.

Fátima y Vetzaida son las primeras participantes eliminadas de La Academia

El primer concierto estuvo lleno de emociones, críticas duras, y momentos destacados. Leonardo y Brandon recibieron críticas desfavorables, mientras que Isaveli y Eduardo impresionaron con su interpretación. Jessy y Brisa no lograron convencer a los jueces con su dueto, recibiendo comentarios severos de Lola Cortés y Arturo López Gavito.

Mar y Mario elevaron la temperatura con "Recuérdame", aunque también fueron criticados por enfocarse más en la química que en la ejecución vocal. Edith y Carolina, por su parte, recibieron elogios por su actuación.

Fátima y Thania, así como Vetzaida y Julio, no lograron convencer al jurado y se encontraron entre los menos votados. Miguel "Mike" García y Eugenio, junto con Flor y Ángel, destacaron por su actitud en el escenario, aunque no necesariamente por su voz.

La Academia 2024 comenzó con intensidad, promesas y eliminaciones, preparando el escenario para una temporada llena de talento y sorpresas.