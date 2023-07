Kevin Spacey es absuelto de todos los cargos de abuso sexual en Reino Unido

El actor estadounidense Kevin Spacey fue declarado no culpable de todos los cargos de abuso sexual que enfrentaba en una corte del Reino Unido.

El protagonista de House of Cards escuchó, ´visiblemente emocionado´, las palabras del jurado que en nueve ocasiones lo declaró como no culpable, incluso al borde de las lágrimas al lado de su equipo legal.

Siete de los cargos que enfrentaba Spacey eran por agresión sexual contra cuatro hombres, ocurridos entre 2001 y 2013, acusaciones que él siempre negó.

"Me siento honrado por el resultado de hoy", exclamó en un breve encuentro con la prensa, afirmando que aún tiene mucho qué procesar, además de que agradeció al jurado haberse tomado el tiempo para examinar todas las pruebas antes de tomar una decisión.

Acusaciones contra Kevin Spacey

La carrera de Kevin Spacey se vio frenada de golpe tras los señalamientos por acoso sexual cuando el movimiento ´Me Too´, donde diversos artistas denunciaban los abusos de los que habían sido víctimas, estaba en su apogeo en los Estados Unidos.

Su protagónico dentro de la serie House of Cards de Netflix fue eliminado en la última temporada, mientras que su papel como J. Paul Getty en la película All the money in the world fue asumido por Christopher Plummer.

La defensa de Spacey señaló este miércoles que el veredicto fue ´juzgado desde las redes sociales´; por otro lado, la fiscalía dijo respetar la decisión tomada por el jurado.

Apenas en 2022 un jurado desestimó un caso en Nueva York presentado por el actor Anthony Rapp, quien afirmó que Spacey lo tocó de forma inapropiada cuando solo tenía 14 años durante una fiesta en 1986.

Ante esto, Kevin Spacey emitió una disculpa pública, afirmando que no recordaba el incidente; "pero si me comporté como él describe, le debo mis disculpas más sinceras (...) pido perdón por los sentimientos que dice que ha cargado durante todos estos años".

Este 26 de julio, el actor cumple 64 años, lo cual motivó en gran parte la reacción que tuvo al escuchar el veredicto de no culpabilidad.