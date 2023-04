Joaquin Phoenix protagoniza 'Beau tiene miedo', nuevo filme de Ari Aster

Beau is Afraid es la película que los fanáticos de Ari Aster y de Joaquin Phoenix han estado esperando por un largo tiempo, desde que se anunció que el maestro del terror y el ganador del Oscar estaban colaborando en un nuevo proyecto de terror, pero con un giro interesante e inquietante.

Originalmente, la película se llamaba Disappointment Boulevard, pero Aster realizó un cambio de último momento para reflejar mejor lo que se iba a mostrar en la película, que gira alrededor de un personaje y los momentos que fueron marcando su vida con el paso de los años.

Como toda película de Aster, Beau is Afraid busca empujar los límites de los espectadores, jugar con sus mentes, confundir un poco y demostrar que el terror puede tomar muchas formas diferentes, y realmente no necesitas monstruos, fantasmas o brujas para hacer que las personas sientan tensión y hasta un poco de pánico al ver una película.

Y en este caso, el estado mental del personaje hace que todo se sienta devastador y con un poco de paranoia.

Visión

Aster es uno de los nuevos maestros del terror; antes de Beau is Afraid, el director nos trajo Hereditary, sobre una familia en crisis que además es parte de un ritual demoníaco, y Midsommar, donde una mujer que está pasando por un proceso de duelo, viaja con sus amigos a un festival de primavera que resulta ser algo mucho más macabro de lo que esperaba.

Hereditary es sobre lo complicado de las relaciones familiares, Midsommar es sobre la muerte y el duelo, y Beau is Afraid es sobre las crisis existenciales, los miedos irracionales y lo que podemos hacer para enfrentarlos, o tal vez no.

Gran reparto

Joaquin Phoenix encabeza el reparto como Beau, un hombre que, después de la muerte de su madre, debe realizar un viaje lleno de obstáculos para volver a casa, mientras revive los grandes traumas y momentos de su vida, que lo llevaron a convertirse en ese hombre frustrado y devastado que es en el presente.

Además, el ganador del Oscar está acompañado por grandes actores como Parker Posey, de Lost in Space; Patti Lupon, Nathan Lane, la comediante y directora Zoe Lister-Jones y el novato Armen Nahapetian, quien interpreta a la versión más joven de Beau.

Transformación

Como siempre, la actuación de Phoenix es lo que más llama la atención de la película, y no solo porque muestra a un hombre lleno de dolor y complejidades, sino porque lo hace a través de los años.

El actor utiliza maquillaje para transformarse en las versiones jóvenes y más viejas de Beau, con lo que puede acompañarlo a lo largo de su vida y demostrar todo su rango, hasta que llega a ser un hombre mayor y un poco más sabio.

Al igual que con Joker, Phoenix muestra que tiene una gran capacidad para transformar su cuerpo, su manera de moverse y de hablar, para capturar el estado mental de sus personajes y darles más realismo y credibilidad. Y nuevamente es una actuación extraordinaria.

Terror diferente

Ari Aster no hace las típicas películas de terror, no depende de los monstruos, los sustos y los elementos clásicos para meterse en la mente del público, y lo que hace aquí es jugar con miedos reales que todos tenemos, desde el miedo a envejecer, hasta el miedo a salir de la zona de confort y de lidiar con las cosas que nos causan dolor.

Todos tenemos un poco de Beau de alguna manera, y verlo pasar por este viaje épico de vuelta a casa resulta inquietante porque no es tan lejano a la realidad que experimentamos de vez en cuando, aunque no sea de la misma forma.

No es una película para todo. Así como hay personas a las que no les gustó y no entendieron Midsommar y Hereditary, lo mismo va a pasar con Beau is Afraid, en especial porque no es lo que esperas de una película de terror.

Es una película para pensar y para interpretar, para ver con la mente abierta y sin expectativas. Es una historia que sorprende y juega con tu mente, pero para eso tienes que dejar que lo haga y darle la oportunidad a algo diferente.