Jeremy Renner revela detalles de su accidente en La Entrevista de Diane Sawyer

"Si hubiera estado ahí solo, habría sido una horrible forma de morir", revela Jeremy Renner a la periodista Diane Sawyer de la cadena estadunidense ABC, que proyectará una emotiva entrevista con el actor este jueves 6 de abril.

El protagonista de la serie de Paramount Plus, 'Mayor of Kingstown', conversó con la mítica periodista en su programa The Diane Sawyer Interview (La entrevista de Diane Sawyer), cuyo relato tituló 'Historia de terror, supervivencia y triunfo', y en la que compartirá "detalles del incidente", como comentó en sus redes sociales.

"Sintonícenlo si gustan", escribió en Instagram, donde publicó el tráiler de la entrevista.

"¡Gracias por todas las positivas y largas oraciones para mí y mi familia! Estoy muy agradecido y honestamente abrumado por tanta bondad. Mantenerme vivo ha sido fruto de las acciones inmediates de muchas personas."

"Gracias nunca será suficiente para expresar mi agradecimiento", comentó Renner en su publicación.

Detalles

De acuerdo con el tráiler de la entrevista, Jeremy resultó gravemente herido al tratar de salvar a su sobrino, provocando que siete toneladas de maquinaria cayeron sobre él.

Sin embargo, gracias a su familiar y gente que rodeaba la zona, pudo ser atendido gracias a una llamada al 911 y llevado a un hospital vía aérea, donde recibió varias cirugías para recuperar huesos y órganos rotos y dañados.

La entrevista de Dianew Sawyer con Jeremy Renner se transmitirá este jueves en la cadena ABC. Mira el tráiler a continuación: