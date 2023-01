Jackson Wang anuncia show en la Arena CDMX

El rapero hongkonés e integrante del legendario grupo surcoreano Got7, Jackson Wang, se encuentra recorriendo el mundo con su primera gira como solista con el show ´MAGIC MAN´ el cual traerá a la Arena CDMX este 25 de mayo.

Así lo dio a conocer el propio centro de espectáculos capitalino la tarde de este martes 24 de enero, información que confirmó el sistema de venta de boletos SuperBoletos, que abrirá sus taquillas virtuales para el show a partir del día 27 de este mes.

Espectáculo

´I´m not a mystery. I´m just magic´ (no soy un misterio, solo soy magia), es el lema del espectáculo de Wang, mismo que anunció en septiembre de 2022 y que inició con el pie derecho en el festival Head in the Clouds de Pasadena, California, en agosto del año pasado, donde compartió cartel con grandes de la música K-Pop Chung Ha y Jay Park.

Posteriormente inició su recorrido individual en el 26 de noviembre con un show en Bangkok, seguido de dos en diciembre en Kuala Lumpur y Singapur, para viajar a Europa este mes, donde ya llevó la ´Magic Man Experience´ a Londres y París los días 12 y 15.

Será el 4 de febrero cuando Wang se presente en Dubai y volverá a Estados Unidos y Canadá durante abril y mayo, donde ofrecerá seis shows en ambos países, hasta pisar tierras mexicanas a finales del mes.

Trayectoria

Jackson Wang lanzó ´MAGIC MAN´ a principios de septiembre de 2022. De acuerdo con el músico, el álbum "es la última forma de uno mismo, habiendo pasado por diferentes picos y valles de la vida hasta arribar a su versión más auténtica."

Del mismo, ha lanzado 4 sencillos: ´Blow', 'Blue', 'Champagne cool´, ´Come alive´, tema que vio la luz en diciembre y del cual invita a realizar su coreografía original, donde Wang luce como un zombie.

Recientemente se unió a Milli y 88rising en el tema ´Mind games´, el cual ya se encuentra en plataformas digitales y YouTube.

La gira de Jackson Wang, MAGIC MAN estará en México este 25 de mayo en la Arena Ciudad de México; los boletos, aun sin precios disponibles, se encontrarán a la venta a partir del viernes 27 de enero en el sistema SuperBoletos.