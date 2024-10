Intensamente 2 no frena su éxito y consigue un nuevo récord en streaming

Intensamente 2 vio la luz en todos los cines hace ya 4 meses, y su paso por la pantalla grande fue un rotundo éxito para Disney y Pixar, pues con su recaudación de más de 1,690 millones de dólares a nivel mundial se convirtió en la película animada más taquillera de todos los tiempos.

El pasado 25 de septiembre llegó finalmente a la plataforma de streaming Disney+, para que todos aquellos quienes disfrutaron del filme en los cines (y quienes no, también) puedan revivir sus momentos favoritos desde la comodidad de sus hogares.

Si creías que la euforia por Intensamente 2 se había desvanecido una vez que salió de cartelera, piensa de nuevo, pues en su llegada al streaming, pocos días le bastaron para establecer un nuevo récord, que demuestra lo mucho que los fans siguen disfrutando del filme que tocó en lo más profundo a más de uno.

De acuerdo con la plataforma, en sus primeros cinco días desde su estreno, Intensamente 2 acumuló un total de 30.5 millones de vistas, lo cual supone el mejor debut de una película en Disney+ desde 2021 con Encanto.

El filme se convirtió también en el mejor estreno entre los usuarios de Europa, África, Oriente Medio y América Latina, y a la fecha de hoy sigue liderando el contenido más visto en la plataforma.

La aún vigente euforia por la película ha beneficiado también a su antecesora, pues Intensamente (2015) ha acumulado un total de 121 millones de vista desde el momento en que se estrenó el primer avance de su secuela, y es la segunda película más vista de la plataforma actualmente.

Con la confirmación del estreno en diciembre de la serie spin-off Dream Productions, está claro que Disney y Pixar tienen claro su objetivo de explotar al máximo esta exitosa franquicia, y con justa razón. Aunque nada ha sido confirmado, también es casi inevitable que en un futuro tengamos una Intensamente 3.

Si aún no has visto la película, no esperes más y déjate atrapar por esta conmovedora aventura que presenta a Riley y sus emociones: Alegría, Tristeza, Desagrado, Furia y Temor, dándole la bienvenida a nuevos personajes: Ansiedad, Envidia, Vergüenza y Ennui.