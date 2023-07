¿Se acabó el amor? Integrantes de Los Cojolites anuncian separación

El grupo Los Cojolites se ha vuelto uno de los más reconocidos en el ámbito de la música regional mexicana; sus colaboraciones con artistas como Natalia Lafourcade han hecho que su música traspase fronteras y pongan en alto el nombre de Veracruz.

Sin embargo, este 27 de julio sorprendieron a sus fanáticos, no por un nuevo disco o una colaboración, sino por lo ocurrido entre dos de sus miembros.

Separación en Los Cojolites

Y es que el director musical de la agrupación, Noe González Molina y la bailadora Nora Lara anunciaron que tras 24 años de matrimonio han decidido divorciarse y quedar simplemente como amigos y colaboradores.

Fue la bailadora quien anunció la decisión que ambos tomaron, apuntando que ahora cada uno es libre de vivir "nuevas oportunidades en el amor, cada quien con la persona que ama".

Separación en Los Cojolites // Cortesía

"Doy gracias por todo lo bueno que compartimos en matrimonio , hay lazos de sangre que nunca se romperán", compartió Nora Lara, en referencia a su hijo, Noe González Lara, además de la agrupación.

Si bien dijo que el divorcio es algo triste para muchos, ellos no lo ven así; dijo que lo que sería una tragedia es continuar con un matrimonio "donde no se es feliz", donde los hijos solo aprenden lo que es "un amor incorrecto", aguantando situaciones que no se deben permitir.

Los Cojolites han sido grandes impulsores del Centro del Son Jarocho en Jáltipan, que busca conservar y difundir este género musical para las próximas generaciones.