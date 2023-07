La cantante Sinéad O´Connor muere a los 56 años

Sinéad O´Connor, uno de los referentes de la música de los principios de los 90, falleció este 26 de julio de 2023 a la edad de 56 años.

RTÉ, cadena pública de medios de Irlanda, fue quien compartió la noticia, citando un comunicado de la familia de la artista que dice:

"Es con gran tristeza que anunciamos la partida de nuestra querida Sinéad. Su familia y amigos estamos devastados y hemos pedido privacidad en este momento tan difícil".

Por el momento, no se ha informado la causa de la muerte de Sinéad O´Connor.

¿Quién fue Sinéad O´Connor?

Nacida en Glenageary, al sur de Dublín en 1966, Sinéad Marie Bernadette O´Connor vivió en una familia bastante disfuncional, ya que sus padres se separaron cuando era joven.

Sin embargo, no fue hasta mucho tiempo después que habló de diversos abusos vividos a manos de su madre.

A pesar de tener una sólida carrera en Europa desde los años 80 como integrante de Ton Ton Macoute y como solista con su álbum The Lion and the Cobra, no fue hasta 1989 cuando la canción Nothing Compares 2 U la convirtió en una estrella a nivel mundial.

A pesar de estar nominada varias veces al Grammy e incluso ser nombrada ganadora, Sinéad O´Connor rechazó el reconocimiento, pues acusaba que este se entregaba no por el talento sino por un ´éxito material´, lo cual se negaba a alentar.

Esto la llevó a convertirse en una de las artistas pop más controversiales, pues muchas veces su ideología chocaba con el status quo que imperaba en el mundo del espectáculo.

O´Connor posteriormente decidió convertirse al islam, adoptando el nombre de Suhuhada Sadaqat.

La artista vivió hace poco más de un año uno de los momentos más difíciles, pues su hijo Shane, quien nació durante su relación con el músico Donal Lunny, falleció a los 17 años tras fugarse de un hospital donde estaba internado por riesgo de suicidio.

O´Connor estuvo casada en cuatro ocasiones; posteriormente, se declaró lesbiana y luego bisexual en otras muchas entrevistas. Reveló también que había sido diagnosticada con trastorno bipolar y que sufría de pensamientos suicidas.

La vida de Sinéad O´Connor permaneció marcada por la polémica y por diversos problemas de salud mental, que incluso la llevaron en más de una ocasión a estar en la mira de la prensa por haber atentado contra su propia vida.