Integrante de Molotov es criticado por regresar gatitos que adoptó

Un miembro del grupo de rock Molotov, Randy El Gringo, se encuentra en el ojo del huracán después de que una usuaria de redes sociales denunciara que el músico devolvió dos gatos que había adoptado hace un año.

"Nos escribe para decirnos que no podía tener más a los gatos porque estaban arañando sus muebles y que si podíamos pasar por ellos. Un año después de adoptarlos decide que siempre no", dijo.

Este controvertido suceso ha generado una fuerte polémica en torno a la responsabilidad y el compromiso en la adopción de mascotas.

La historia comenzó con buenos augurios: la joven mujer, quien en un principio entregó los felinos en adopción, quedó impresionada por el interés y la aparente idoneidad del cantante para cuidar a los gatos.

El músico aseguraba contar con los recursos económicos necesarios, un espacio adecuado y el conocimiento para proporcionarles una vida plena. Todo parecía indicar que los "michis" habían encontrado un hogar seguro.

Sin embargo, un año después, la mujer recibió una llamada del músico, conocido como el Gringo Loco o El Güero, en la que le comunicaba su decisión de devolver a los animales. Esta noticia resultó demoledora, ya que los gatos se habían adaptado completamente a la presencia del músico y a su entorno. El vínculo que habían desarrollado era innegable.

El argumento esgrimido por el baterista para justificar su acción fue que los gatos estaban causando estragos en su hogar y que los vecinos se quejaban de sus escapadas hacia departamentos contiguos. Esta situación, según él, los ponía en peligro y podría llevarlos a una vida errante expuestos a enfermedades y maltratos. La indignación por parte de la denunciante no se hizo esperar.

Las reacciones en las redes sociales han sido divididas. Mientras algunos justifican la decisión del integrante de Molotov, al afirmar que los gatos no fueron abandonados y no sufrieron daño alguno, otros critican enérgicamente la actitud del músico, señalando que no se puede adoptar y luego devolver a una mascota por simple cansancio.

El episodio ha puesto de manifiesto la importancia de la responsabilidad y el compromiso en la adopción de animales de compañía. La historia de estos gatos adoptados por un miembro de Molotov ha dejado una interrogante en el aire: ¿cuál es el verdadero significado de la adopción y cuáles son las obligaciones que conlleva?