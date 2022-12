Iñárritu y del Toro, preseleccionados para los Óscar 2023

Los cineastas mexicanos Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro están un paso más cerca de la próxima entrega del Óscar, luego de que sus obras BARDO: falsa crónica de unas cuantas verdadesy Pinocho aparecieran en la lista preliminar de los títulos que contenderán en alguna de las 10 categorías de la 95 edición de los premios.

Entre los 92 filmes que se inscriben para participar en alguna categoría del Óscar el próximo 12 de marzo de 2023, está Pinocho, la más reciente producción cinematográfica del director mexicano Guillermo del Toro.

El director de La forma del agua regresó más fuerte este 2022 y podría obtener varias nominaciones para su nueva película animada sobre el cuento clásico de Carlo Collodi: Mejor Música Original, Mejor Sonido y Mejor Canción Original.

Para Canción Original, la cinta de Pinocho, que Del Toro tardó más de 14 años en realizar, contenderá con el tema "Ciao Papa" por uno de los cinco lugares de la lista definitiva en la que aparecen otros 14 temas, entre los que están: "Nothing is Lost" (You Give Me Strength), interpretada por The Weeknd en Avatar: El camino del agua; "Lift Me Up", interpretada por Rihanna para Pantera Negra: Wakanda por siempre; "Til You´re Home", de Rita Wilson y Sebastián Yatra que aparecen en Un vecino gruñón; "Hold my Hand", cantada por Lady Gaga para Top Gun: Maverick, y "Carolina", de Taylor Swift para el filme Where the Crawdads Sing.

Otro de los filmes 92 filmes es BARDO: falsa crónica de unas cuantas verdades, del director mexicano González Iñárritu, quien se hizo de un lugar para representar a México como Mejor Película Extranjera, frente a Argentina, 1985, de Argentina; Corsage, de Austria; Close, de Bélgica; Return to Seoul, de Camboya; Holy Spider, de Dinamarca; Saint Omer, de Francia; All Quiet on the Western Front, de Alemania; Last Film Show, de India, y The Quiet Girl, de Irlanda.

Además de The Blue Caftan, de Marruecos; Joyland, de Pakistán; EO, de Polonia; Decision to Leave, de Corea del Sur, y Cairo Conspiracy, de Suecia.

La película, que representa el regreso de Iñárritu a filmar en nuestro país, cuenta con la participación del cinefotógrafo Darius Khondji y el diseño de producción del ganador al Premio de la Academia Eugenio Caballero, quien también colaboró con Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro en Roma y El Laberinto del Fauno, respectivamente.

Entre la decena de categorías que se dieron a conocer ayer también están la de Mejor Documental, Mejor Corto Documental, Maquillaje y Peinados, Mejor Corto Animado, Mejor Corto Live Action y Mejores Efectos Visuales.

Con información de sinembargo.mx