Horóscopo de hoy: 30 de diciembre de 2022

Mientras nos preparamos para despedir el 2022, puede haber eventos o recuerdos que desencadenen nuestros sentimientos de rechazo o pérdida. Al mismo tiempo, nuestra empatía incrementa y podemos tener mejor comprensión o compasión por las situaciones difíciles que viven los demás.

Aries

Despedimos el año con Mercurio retro, así que aprovecha la pausa de las fiestas para repasar tus horóscopos de diciembre y repensar todos los asuntos relacionados con tus planes de carrera y a largo plazo, por ahora, es mejor pensar en lugar de actuar, porque Mercurio puede estar nublando tu juicio.

Tauro

Expresar tu opinión durante Mercurio retro, parece complicado. Así que procura ser especialmente clara cuando se trate de comunicarte con mentores, profesores y abogados. Aprovecha este ciclo para revisar los problemas latentes, en lugar de comunicarlos prematuramente.

Géminis

Tus asuntos íntimos son especialmente importantes para ti el día de hoy. Quieres darte el tiempo de inspeccionar a detalle la forma en la que estás manejando tu vida. Tus habilidades de autodominio, te importan más de lo habitual.

Cáncer

Recuerda que durante Mercurio retro, debes ser especialmente clara al comunicarte con tu socio o pareja, es posible volver a reflexionar en un acuerdo de asociación o incluso retomar una vieja relación romántica, pero debes evitar tomar decisiones prematuras.

Leo

El fin de año es para desarrollar tus habilidades, organizarte y cuidar tu salud y bienestar. Es un buen momento para mejorar tu rutina y tu estilo de vida. Tu autoestima y tu ego encuentran satisfacción en el servicio que brindas a los demás. Los detalles son más relevantes para ti.

Virgo

Tanto tú como tu pareja deben ser prudentes al elegir sus palabras durante estas fiestas, porque de otra forma un romance o relación puede pasar por un periodo complejo y turbulento. No insistas en leer entre líneas y no te lances a la conquista si no estás segura de ser correspondida.

Libra

Trata de aplazar la toma de decisiones cruciales con respecto a tu hogar, mudanzas y asuntos familiares por el momento. Aunque pueden discutirse o negociarse en estas fechas, lo mejor es dejar las nuevas iniciativas relacionadas con el hogar hasta después del 18 de enero.

Escorpio

Marte retro puede estar deteniendo las cosas en tu lugar de trabajo, tus actividades y rutinas diarias y/o de salud. Los eventos pueden conspirar para retrasarte, obligándote a revisar estas áreas de vida. Tu energía física puede decaer, así que no te sometas a demasiado estrés.

Sagitario

Presta atención a la ira reprimida y la agresividad pasiva en tu entorno. Tu pareja puede mostrarse demasiado intenso u obsesivo, o puedes experimentar este comportamiento tú misma.

Capricornio

Piensa en la forma en que te relacionas con los demás. ¿Tus palabras están trabajando a tu favor o en tu contra? No te preocupes demasiado si los demás no te entienden por el momento. Las cosas cambiarán a partir del 18 de enero, una vez que Mercurio termine de retrogradar.

Acuario

Hoy puedes recibir una recompensa o reconocimiento de parte de tu padre o tu jefe. Es un momento oportuno para planificar viajes, envíos o traslados que te ayuden a solucionar un tema que llevas mucho tiempo arrastrando.

Piscis

Hoy es un buen momento para comprar ese artículo para el que has estado ahorrando o que llevas mucho tiempo considerando. Tu vida social puede traer algo de frustración así que evita buscar peleas y comenzar discusiones.