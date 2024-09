Hizo una confesión; Dave Grohl volvió a ser padre, pero fuera del matrimonio

Dave Grohl, líder de la banda norteamericana Foo Fighters anunció en sus redes sociales que volvió a ser padre; sin embargo, el músico reveló que la nueva integrante de su familia nació fuera de su matrimonio.

En un breve comunicado, el artista escribió: "recientemente me convertí en padre de una niña, nacida fuera de mi matrimonio. Planeo ser un padre amoroso y un apoyo para ella".

"Amo a mi esposa y a mis hijas, y haré todo lo posible por recuperar su confianza y ganar su perdón. Agradecemos su consideración por todos los menores involucrados para que podamos seguir juntos adelante".

Más allá de esta información, ni los representantes del músico ni él mismo han dado mayores declaraciones.

¿Quién es la esposa de Dave Grohl?

Dave Grohl está casado con la directora Jordyn Blum desde el año 2003; junto a ella ha procreado a tres hijas: Violet, de 18 años, Harper, de 15, y Ophelia, de 10.

A pesar de la fama del intérprete de Best of You, la pareja ha tratado de mantener muy en privado su vida personal, apareciendo de vez en cuando juntos en algunas alfombras rojas.

Recientemente, la familia fue vista en algunos encuentros del torneo de Wimbledon, en Londres, durante una etapa de la gira en Europa de Foo Fighers.

Se desconoce la identidad de la mujer con la que Dave Grohl concibió a la que sería su cuarta hija.