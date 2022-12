Hija de Bárbara de Regil defiende a su mamá de los haters

Durante un evento público, Mar de Regil tuvo un encuentro con los medios, donde defendió a su madre, Bárbara, de las críticas en redes.

La estudiante de diseño de moda sabe que estar dentro del espectáculo hay cosas que no se pueden controlar, como los insultos, pero aún así no le gusta que le toquen a su madre Bárbara de Regil.

"Creo que nadie está preparado mentalmente para ser criticada por mucha gente, pero es cosa de no hacer tanto caso y ya. No es mi cosa favorita que molesten a mi mamá. Es la persona que más amo en este mundo y que la gente la ataque no me gusta, pero son cosas inevitables", expuso.