¡Lo vuelvo a hacer Ciudad de México!: Girl in red en México

Girl in red volverá a México después de casi 3 años, para dar un concierto. Fue en 2022 cuando la cantante y productora noruega hizo su debut en nuestro país, pues ese año fue una de las artistas que formó parte del talento del Corona Capital.

Actualmente, está de gira por Estados Unidos promocionado su segundo y más reciente material discográfico, I´m Doing It Again Baby! En 2025, continuará presentándose por gran parte del mundo y México entrará en sus planes para el próximo año.

¿Cuándo y dónde se presentará?

https://x.com/ocesa_total/status/1845857819666338179

El indie pop de Girl in Red, volverá a nuestro país para dar un concierto en el Pepsi Center WTC de la CDMX, mismo que tiene una capacidad de 6 mil 486 a 8 mil personas.

La cita para el concierto de Girl In Red en México es el día 15 de marzo del año 2025. Hasta el momento únicamente se ha revelado una fecha. El Pepsi Center WTC es el recinto ubicado en la calle Dakota, Nápoles, Benito Juárez, 03810 Ciudad de México, CDMX.

Preventa y venta de los boletos.

De acuerdo con la página oficial del evento en OCESA, los boletos estarán a la venta el día 16 de octubre para los clientes de CitiBanamex que cuenten con tarjeta del banco. La venta para el público general estará disponible desde el día 17 de octubre en internet y taquillas del inmueble.

Precios de boletos.

Por el momento, todavía no hay precios oficiales para este show. Aunque en filtraciones, los insider precisan que el precio de boletos oscilará entre los 951.60 pesos a los 3 mil 147.60 pesos.