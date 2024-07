¿Quién es Gala Montes habitante de La Casa de los Famosos que llamó 'Satán' a su mamá?

En una emocionante transmisión en vivo desde la casa donde se llevará a cabo el reality show 'La Casa de los Famosos México', Gala Montes fue presentada como la onceava habitante de la segunda temporada.

La presentación se realizó durante una conferencia de prensa que se pudo ver en las redes sociales oficiales del programa, el sitio oficial y el canal de YouTube de Las Estrellas.

Gala Montes se une a 'La Casa de los Famosos México' como la onceava participante

Gala Montes fue la primera en aparecer en el escenario, seguida por el doceavo participante, Siang Chong, ambos presentados por Galilea Montijo, quien será la conductora oficial de las galas de nominación y eliminación del programa.

Gala Montes y Siang Chong habitantes de la Casa de Los Famosos

Al ser consultada sobre su participación, Gala Montes comentó: "La situación del país no está como pa' andar negando trabajo". La actriz se mostró agradecida y bendecida por formar parte de este exitoso proyecto, destacando que espera aportar lo mejor de sí misma a la casa y sus compañeros.

Gala Montes aborda sus problemas familiares y lanza advertencias antes de ingresar a 'La Casa de los Famosos'

Antes de su entrada a 'La Casa de los Famosos México', Gala Montes no esquivó hablar de sus problemas familiares, ventilados la semana pasada. La actriz reveló su drástico rompimiento con su madre, quien también era su representante, acusándola de causarle ansiedad al exigirle cubrir las cuentas familiares.

Gala expresó su gratitud hacia Televisa por el apoyo recibido en estos momentos difíciles.

"Con todo lo que se ha revelado de mi ámbito familiar, realmente no estoy feliz, pero me siento agradecida de que Televisa me haya apoyado en estos momentos tan difíciles para mí

A pesar de los desafíos, la actriz destacó un aspecto positivo:

"Lo que sí me tiene feliz es que voy a estar casi tres meses en una casa sin pagar renta, no tengo que pagar el recibo de la luz, no tengo que ver a mi mamá, no veré a mis perros. Esto para mí son vacaciones y es una terapia."

Gala Montes también lanzó una advertencia a sus futuros compañeros: "Amo a los que van a estar adentro.

Yo ya tuve una mamá narcisista, me eduqué con Satán, ¡Cuidado conmigo!"

La actriz agregó que se siente tranquila y liberada, lista para lo que viene.

Antes de aceptar participar en el reality, Gala consultó la decisión con su psicóloga y comentó: "Ahora sí que tuve que tomar valentía, pero obviamente estoy siendo tratada psicológicamente desde varios meses, trabajando en este encierro y las cosas que podrían suceder ahí. He desarrollado herramientas, quiero pensar, para poder estar adentro."

Gala Montes 11va confirmada de La Casa de los Famosos

Gala también dejó claro que si alguien se identifica con ella dentro de la casa, para ella eso sería una victoria: "Si alguien se puede identificar conmigo dentro de la casa con lo que yo estoy viviendo, yo ya gané, ese es un premio fundamental y sólo voy por eso."

Ante la pregunta sobre la posibilidad de tener una relación con uno de sus compañeros en el reality, respondió: "Estoy dispuesta a todo si se trata de trabajo. No me gusta mezclar los sentimientos cuando estoy trabajando, pero uno no sabe."