Filtran llamada que hizo Drake Bell al 911; fans reviven su ´historia´ con Veracruz

El pasado jueves Drake Bell se volvió tendencia en redes, pues el Departamento de Policía de Daytona Beach lo reportó como desaparecido.

Por fortuna, horas después fue localizado sano y salvo. La información de la policía aún sigue generando dudas entre los usuarios, en especial porque resaltaron que corría peligro.

TMZ reveló el audio de la presunta llamada de Drake al 911 luego de una discusión que tuvo con su esposa. La preocupación de los agentes policiales habría comenzado por las declaraciones que hizo el intérprete durante una llamada telefónica, en la cual amenazó con atentar contra su bienestar.

Los policías en Orlando dicen que se involucraron porque les dijeron que Drake estaba en una habitación de hotel de Orlando y había estado enviando mensajes de texto a su familia en California, amenazando con suicidarse.

RECUERDAN SU HISTORIA CON VERACRUZ

A propósito de este hecho, cibernautas revivieron el momento en que el famoso actor de la serie estadounidense Drake & Josh, Drake Bell, hizo estallar las redes sociales por supuestamente haber visitado Orizaba, Veracruz.

Emocionados fans aseguraban que el también cantante había como artista invitado en el Festival Internacional Volaré, sin embargo, en días posteriores al evento, se armó una fuerte polémica en Twitter, pues se difundieron un par de fotos donde supuestamente Drake Bell estaba recargado sobre el pecho de una orizabeña, tras haber visitado un conocido bar en la ciudad.

El hecho causó molestia y opiniones divididas, ya que Drake Bell está casado con Janet Von Schmeling, con quien además tiene un pequeño hijo.

Los falsos rumores no tardaron en crecer y hubo quienes afirmaron que la chica de la foto no fue la única con la que Drake Bell tuvo un acercamiento "políticamente incorrecto" en Orizaba.

De acuerdo con una publicación, difundida por otra usuaria orizabeña en Twitter, Drake Bell la habría invitado a cenar y después a estar con él en un antro de la ciudad, por lo que rápidamente fue "tundida" en las redes sociales, debido a que el cantante ha estado bajo el escrutinio público tras ser acusado de poner en peligro a una menor de edad y haberse declarado culpable de ello.

"Obviamente el saber que él pudo haber agredido de alguna forma a otra mujer, me parece inquietante. Yo lo admiraba desde hace años al verlo en televisión y saber que el día de ayer mi ídolo de la infancia me invitó a cenar y después a estar con él en un antro conocido de la ciudad, me pareció una increíble experiencia.

"Reconozco que es una persona que ha cometido errores con los que no estoy de acuerdo, pero me divertí muchísimo ayer", se leyó en la publicación.

Otros usuarios agregaron más a la lluvia de versiones y aseguraron que Drake Bell se portó amable con los orizabeños y aseguraron que "nadie lo vio siéndole infiel a su esposa". Además, revelaron, posterior a su supuesta aparición en el bar, hubo un after en el que también estuvo presente el artista, agregaraon a la ola de dichos.

DRAKE 'RESPONDIÓ' A IMAGEN DEL GOLFO

Tras volverse viral el rumor de que el conocido actor y cantante Drake Bell habría echado ´una cana al aire´ tras acudir a Orizaba, como invitado al Festival Internacional Volare, la estrella de Nickelodeon emitió su postura.

Después de que esta nota se replicara la respuesta de Drake Bell llegó. En un tuit, aludiendo a una de nuestras publicaciones, comentó: "Ahora no puedo ir a un club en México porque la gente me toma fotos y los medios deciden manipularlo".

"Estoy trabando (sic) en mi película, gracias por la promoción gratis".

Y efectivamente; el actor anunció que junto con la productora Agavia Studios, de origen tapatío, se alistaba una película filmada en territorio mexicano.

Desde Veracruz le deseamos a Drake Bell que le sonría la fortuna siempre y que siga cautivando a sus fans con su sencillez y carisma.