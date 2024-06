¡Feliz cumpleaños, Paul McCartney! Las mejores canciones del genio de Liverpool

Sir James Paul McCartney es sin lugar a dudas uno de los músicos más famosos y exitosos de todos los tiempos. Se destaca entre muchas cosas por su habilidad para tocar varios instrumentos y crear melodías que han sobrevivido al tiempo. Mundialmente conocido por sus composiciones en The Beatles, Wings y como artista en solitario.

El ídolo nacido en Liverpool, Inglaterra, el 18 de junio de 1942 se encuentra cumpliendo 82 años el día de hoy, y tiene detrás de él más de 60 años de trayectoria como autor de algunas de las grabaciones más famosas de la historia.

Con The Beatles

McCartney, junto a John Lennon, formó una de las asociaciones de compositores más prolíficas de todos los tiempos. A la dupla Lennon/McCartney se le atribuyen éxitos como ´Love Me Do, ´I Want To Hold Your Hand´ y ´A Day In The Life´.

Además, también como miembro del cuarteto de Liverpool, McCartney escribió por su cuenta joyas como ´Eleanor Rigby´, ´Hey Jude´, ´Let It Be´ y ´Yesterday´, la cual ostenta el récord de ser la canción bajo derechos de autor más versionada de la historia, con hasta 1600 artistas que alguna vez la interpretaron.

Con Wings

Luego de la separación de The Beatles en 1970, McCartney decidió probar suerte emprendiendo un nuevo grupo junto a su esposa Linda y el guitarrista Denny Laine, exintegrante de The Moody Blues. Con esta agrupación, Paul lanzó éxitos como ´Band On The Run, ´Jet´, ´Let Me Roll It´ y ´Live And Let Die´.

En solitario

No obstante, Paul McCartney también presume de un prolífico repertorio como solista. Ha publicado una trilogía de álbumes en los cuales él interpretó todos los instrumentos en todas las canciones (además de escribirlas, claro está). Estos se titulan McCartney, McCartney II y McCartney III; el primero significó la separación de The Beatles, y el último fue publicado recién en 2020.

De estos y muchos más proyectos destacan temas como ´Maybe I´m Amazed´, dedicado a su esposa Linda; ´Coming Up´, que siguió a la separación de Wings y se dice que inspiró a John Lennon a salir de su retiro; ´Here Today´, un hermoso tributo a su antiguo socio y amigo luego de que fuera asesinado en diciembre de 1980; ´Beautiful Night´, que fue su última colaboración con el legendario productor de The Beatles, George Martin, y con su esposa Linda, quien fallecería de cáncer de mama en 1998; y ´No More Lonely Nights´, que fue parte de la banda sonora de la película Give My Regards To Broad Street, de la cual formaron parte él, Linda, Ringo Starr y George Martin.

Con 82 años de vida, más de 60 de trayectoria y una fortuna que sobrepasa los mil millones de dólares, Paul McCartney se mantiene más activo que nunca y ya prepara una serie de conciertos en Argentina y Perú, como parte de su gira Got Back, para finales de este año.

El mundo de la música popular se encuentra de fiesta gracias a un ícono que, junto a otros tres muchachos de Liverpool, cambió su historia para siempre. ¡Feliz cumpleaños, Paul!