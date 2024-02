¡Feliz cumpleaños, George Harrison!, un genio callado que tenía mucho que decir

Un 25 de febrero de 1943, nació en el número 12 de la calle Arnold Grove, en Liverpool, Lancashire, Inglaterra, George Harrison, músico multiinstrumentista, pero principalmente guitarrista, integrante de la banda The Beatles, frecuentemente conocido como "el beatle callado".

A pesar de que en un punto de su vida descubrió que había nacido realmente el 24 de febrero en los últimos minutos de la noche, pero su padre lo registró como nacido a la medianoche del 25 debido a que no podía recordar la hora exacta del parto, para el resto del mundo George celebraría su cumpleaños un día como hoy.

Harrison era el Beatle más joven, es bien conocida la anécdota en la que, cuando el grupo obtuvo su primera gira por Hamburgo, Alemania en 1960, fue deportado por ser menor de edad. Y este factor también estuvo a punto de condicionar su ingreso al grupo en un inicio.

George conoció a Paul McCartney mientras eran compañeros en el Instituto de Artes de Liverpool, y cuando McCartney se unió en 1957 al grupo The Quarrymen liderado por un joven John Lennon, el primero le recomendó a este último admitir a su amigo George, pues era muy talentoso con la guitarra. Lennon se negó en un inicio, pues consideraba a Harrison demasiado joven (tenía apenas 14 años), pero la insistencia de McCartney y una demostración de Harrison de su habilidad para tocar terminaron convenciéndolo.

Lennon no se arrepentiría de su decisión, pues Harrison se convertiría en una pieza fundamental del grupo que más tarde se llamaría The Beatles. Sus solos de guitarra serían emblemáticos en las canciones del grupo, además de aportar sus propias composiciones como ´If I Needed Someone´, ´Taxman´, ´Within You Without You´ y las mejor conocidas ´While My Guitar Gently Weeps´, ´Something´ y ´Here Comes The Sun´.

Como solista, Harrison cosecharía éxitos como ´All Things Must Pass´, ´Isn´t It A Pity´, ´What Is Life´, ´My Sweet Lord´, ´All Those Years Ago´ y ´Got My Mind Set On You´. Canciones que habían sido anteriormente rechazadas por sus compañeros de banda terminarían volviéndose éxitos por su cuenta.

A lo largo de su vida, Harrison sería enormemente influenciado por la música y la cultura hindú, llegando a dominar instrumentos como el sitar. También sería cercano al movimiento Hare Krishna, y su espiritualidad se vería reflejada en el tema ´My Sweet Lord´. George tendría también cercanía con otros músicos como Bob Dylan, Roy Orbison, Jeff Lynne y Eric Clapton, aún a pesar de que este último terminaría enamorándose de su primera esposa Pattie Boyd.

Harrison se casó por segunda vez con la mujer de origen mexicano Olivia Trinidad Arias, quien salvaría su vida luego de que el músico sufriera un intento de homicidio con arma blanca en su propia casa durante la víspera de la nochevieja de 1999. El incidente mermaría su salud física y mental, pues su mayor temor era sufrir el mismo destino que John Lennon.

George falleció en compañía de sus seres queridos, en una mansión de Los Ángeles propiedad de Paul McCartney, el 29 de noviembre de 2001 a los 58 años de edad, víctima de un cáncer de pulmón. Sobre su muerte, su viuda Olivia diría: "Dejó este mundo de la misma forma en la que vivió en él: consciente de Dios, sin miedo a la muerte y en paz. George solía decir: ´Todo lo demás puede esperar, pero la búsqueda de Dios no; ámense los unos a los otros'.