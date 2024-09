¿Fan del metal? Arch Enemy llega a Veracruz: checa fecha y costo de boletos

¡Para los fans del metal! la icónica banda sueca Arch Enemy ha seleccionado esta ciudad como una de las paradas de su gira 2024 "Largo camino al Inframundo", que recorrerá varias ciudades mexicanas.

Con 11 álbumes de estudio y casi tres décadas de trayectoria, Arch Enemy se ha consolidado como una de las bandas más influyentes del metal a nivel mundial, especialmente en el género del death metal melódico.

Fundada por Michael Amott, ex guitarrista de Carcass, y Daniel Erlandsson en 1995, la banda es conocida por sus potentes ritmos y riffs combinados con melodías. También es famosa por las dos destacadas vocalistas que ha tenido: Angela Gossow y Alissa White-Gluz.

A lo largo de los años, Arch Enemy ha lanzado varias canciones memorables, incluyendo "Yesterday Is Dead And Gone", "Ravenous", "Nemesis", "Under Black Flags We March" y "War Eternal". Actualmente, continúan promoviendo su más reciente álbum, Deceivers, lanzado en 2022 y ahora se presentarán 'en tierras jarochas'.

Arch Enemy en Veracruz: fecha y costo de boletos

El concierto se llevará a cabo en el Foro Boca de la ciudad de Boca del Río, donde los metaleros de Veracruz y sus alrededores podrán disfrutar de temas clásicos.

Actualmente, la alineación de Arch Enemy está compuesta por la vocalista Alissa White-Gluz, el guitarrista Joey Concepcion, el segundo guitarrista Michael Amott, el bajista Sharlee D'Angelo y el baterista Daniel Erlandsson.

Los boletos ya están a la venta a través del portal TicketNow, y aquí te dejamos los precios:

- Platea Alta: 1,085 pesos más 135.85 de comisión

- Platea Baja: 1,100 pesos más 157.30 de comisión

- Palcos: 1,371 pesos más 171.60 de comisión

- Luneta Alta: 1,428 pesos más 178.75 de comisión

- Luneta Baja: 1,543 pesos más 193.05 de comisión

Tus boletos podrás comprarlos a través del siguiente link: Boletos de Arch Enemy en Veracruz





La gira, denominada "Largo Camino al Inframundo México Tour 2024" comenzará el 12 de noviembre en el Teatro Morelos de Toluca y concluirá el 11 de diciembre en el Circo Volador de la Ciudad de México. La banda también se presentará en ciudades como: Cuernavaca, Puebla, Pachuca, Morelia, San Luis Potosí, Querétaro, Monterrey, Ciudad Juárez, Tijuana, Guadalajara y Mérida, entre otras.

Esta extensa gira marca el regreso de Arch Enemy a México después de una larga ausencia, y se anticipa que será un evento significativo y emocionante para los fanáticos de la banda sueco-canadiense.

