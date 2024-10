Fallece primer vocalista de Iron Maiden Paul Di'Anno, a los 66 años

El mundo del heavy metal está de luto tras la confirmación del fallecimiento de Paul Di'Anno, el primer vocalista de la legendaria banda británica Iron Maiden.

La noticia fue dada a conocer por el medio Blabbermouth en nombre de la familia del cantante, quien informó que Paul falleció en su casa en Salisbury a los 66 años.

Su partida marca el fin de una era para los fans que recuerdan su potente y distintiva voz en los primeros álbumes de la banda, que ayudaron a definir el sonido del heavy metal.

Legado en los primeros años de Iron Maiden

Paul Di'Anno fue la voz de Iron Maiden desde 1978 hasta 1981, participando en los icónicos discos "Iron Maiden" (1980) y "Killers" (1981).

Su estilo vocal crudo y energético, sumado a su actitud rebelde, estableció las bases del sonido de la banda, permitiendo que canciones como "Running Free", "Sanctuary" y "Wrathchild" se convirtieran en himnos de la New Wave of British Heavy Metal (NWOBHM).

Aunque fue reemplazado por Bruce Dickinson en 1981, el aporte de Di'Anno sigue siendo un pilar en la historia del metal.

Carrera posterior y problemas de salud

Después de su salida de Iron Maiden, Di'Anno continuó su carrera en solitario y formó parte de varios proyectos musicales, aunque no alcanzó el mismo éxito que tuvo con la banda.

En los últimos años, luchó contra problemas de salud que lo obligaron a actuar en silla de ruedas, pero su pasión por la música no se apagó. En 2024, lanzó "The Book Of The Beast", un álbum retrospectivo que celebra su carrera, además de un nuevo proyecto con su banda Warhorse.

Un adiós conmovedor

Stjepan Juras, amigo cercano de Paul, compartió un mensaje en nombre de la familia, confirmando la noticia y recordando la trayectoria del cantante.

"Paul será recordado no solo por su voz, sino por ser parte de una era que forjó el camino para muchas bandas de heavy metal"

Mencionó Juras. A pesar de las dificultades, Di'Anno continuó en los escenarios hasta el final, dejando un legado imborrable en la historia de la música.