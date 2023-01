Fallece Lisa Loring, la primera Merlina Addams

Lisa Loring, la actriz que diera vida a Merlina en la primera versión de la serie televisiva ´Los locos Addams´ murió a los 64 años la noche del sábado en el Centro Médico Providence St. Joseph en Burbank, California.

La hija de Loring, Vanessa Foumberg, confirmó en un comunicado a Variety que su madre murió el sábado de un derrame cerebral.

"Se fue en paz con sus dos hijas cogidas de la mano"

dijo Foumberg.

Laurie Jacobson, amiga de Loring, también informó de su muerte en Facebook y dijo que había "sufrió un derrame cerebral masivo provocado por fumar y presión arterial alta".

La actriz fue conocida como la primera Merlina Addams en la versión original de la serie de televisión, aunque interpretó al personaje durante solo dos años, marcó la pauta para posteriores versiones del rol, que ha vuelto a popularizarse gracias a la exitosa serie de Netflix, donde el papel es interpretado por Jenna Ortega.

Tras la noticia de su muerte, los fans acudieron en masa a las redes sociales para rendir homenaje, y una persona escribió en Twitter: "Adiós a Lisa Loring, la persona que DEFINIÓ a Wednesday Addams en un momento en que solo era un dibujo de periódico con el ceño fruncido".

Después de su paso como Wednesday en "The Addams Family", Loring se unió a la comedia de situación de Phyllis Diller, "The Pruitts of Southampton". Más tarde consiguió un papel recurrente en "As the World Turns", interpretando a Cricket Montgomery.