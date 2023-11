Expone Héctor Montes de Oca en imágenes un "Veracruz Mágico"

Uno de los fotógrafos más reconocidos del estado de Veracruz, el país incluso el mundo como paisajista es Héctor Montes de Oca, quien con sus imágenes logradas por más de 20 años, capturando los panoramas de la entidad así como instantes de las expresiones culturales veracruzanas, es un considerado incansable promotor de Veracruz dentro y fuera del país.

Y es así como desde el pasado jueves, en los bajos del Palacio de Gobierno se pueden admirar una serie de fotografías de Héctor Montes de Oca mediante las cuales se aprecian instantes de danzas y rituales, retratos de personajes y sitios emblemáticos de todas las culturas que conforman la entidad veracruzana.

Esta exposición "Veracruz mágico" estará a consideración de todos quienes visiten el Palacio de Gobierno de Veracruz o simplemente de aquellas personas que transiten por el primer cuadro de la ciudad, en el corazón de la misma, de forma gratuita durante la realización del Festival Xalapa y su Cultura que se desarrollará hasta el 26 de noviembre, con un programa integrado por diversas actividades.

De esta forma, entre las actividades artísticas que se contemplan dar difusión e impulso en el citado evento, se encuentra la fotografía con la exposición de Héctor Montes de Oca, misma que formó parte del programa inaugural del Festival Xalapa y su Cultura.

Cabe destacar que en años recientes, ha sido del interés de Montes de Oca montar este tipo de exposiciones abiertas a todo público fuera de las galerías, donde tradicionalmente se llevan a cabo este tipo de montajes, ya que el fotógrafo tiene como fin que el mayor número de personas conozca, a través de su lente, las grandezas culturales veracruzanas y los sitios más icónicos de Veracruz.

Este interés le ha llevado exponer sus imágenes con anterioridad en el Parque Juárez y Patio central del Ayuntamiento de Xalapa, así como en los espacios públicos de otras ciudades del país como Puebla.

Lo anterior, tiene también como objetivo que Veracruz se conozca aún más por sus bellezas naturales, sus ciudades patrimonio de la humanidad y/o Pueblos Mágicos, sus fiestas patronales y costumbres que vuelven al pueblo veracruzano y su tierra única en el mundo, digna de que cualquiera la visite y conozca.

Sobre Héctor Montes de Oca

Este fotógrafo xalapeño es considerado el mejor fotógrafo de paisaje en México. Su trabajo es reconocido por publicaciones internacionales como National Geographic y Silvershotz. Entre los galardones que se le han otorgado destacan la Diosa de la Luz, el Premio a la Excelencia Fotográfica y el primer lugar en la Bienal Mundial de Fotografía de Florencia, Italia.

Cuenta con el grado de Doctor Honoris Causa por la UX y ha realizado más de 100 exposiciones individuales tanto en México como en el extranjero, incluidas "El Carnaval de Venecia" y "Los cinco elementos", que administra el Centro de la Imagen-Conaculta.

Ha participado en cerca de 542 publicaciones. Aparece en varios libros de fotografía como el "The Best of Master 2000", obra conmemorativa de National Geographic sobre el Gran Cañón. Además, es asesor de Kodak Professional de México.

Para conocer más sobre el Festival Xalapa y su Cultura se puede consultar la red social: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083317392138