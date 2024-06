Estos son los mejores MEMES de la eliminación de Harold Azuara en ´MasterChef Celebrity

A pocas semanas de la gran final de "MasterChef Celebrity México," la eliminación de Harold Azuara, conocido como el 'campeón del pueblo,' ha generado una ola de reacciones en las redes sociales, especialmente en forma de memes.

Harold, quien había ganado el corazón de los televidentes, fue eliminado después de presentar un platillo arriesgado que no convenció a los jueces Adrián Herrera, Zahie Téllez y Poncho Cadena.

La desafortunada noche de Harold Azuara

El domingo pasado, los participantes enfrentaron una caja misteriosa que contenía objetos y fotografías de sus padres, desatando una ola de emociones. Claudia Lizaldi se unió a la dinámica emotiva.

En la primera prueba, los concursantes cocinaron un platillo especial para sus padres, y Rey Grupero ganó el reto, obteniendo el derecho de elegir el tipo de pan para el siguiente desafío. Jawy se destacó con su semita, asegurando su pase a la salvación, seguido por Ernesto con una focaccia perfecta.

La eliminación y reacción en redes sociales

En el reto de eliminación, Litzy, Ferka, Harold y Rossana enfrentaron una presión aún mayor, debiendo preparar salsas y moles de alto nivel. Harold, el catorceavo eliminado del reality, se despidió en medio de lágrimas y palabras emotivas de los jueces.

El chef Herrera lo elogió como uno de los mejores alumnos, mientras que la chef Zahie, al borde del llanto, lo abrazó diciendo:

"Ay no, se va mi mejor alumno, no lo puedo dejar ir así."

Harold, visiblemente afectado, expresó: "Fue una cocinada complicada, la verdad de todas las que he tenido este fue el mandil más difícil. Porque me bajoneé con lo de Litzy, luego en este capítulo, mi plato del primer reto sentí que era el mejor de todos y sé que me tocaba balcón, fue una desilusión.

Luego el pan me salió horrible... ya mentalmente venía muy decaído y tenía poco apoyo moral en el balcón. Yo sentía que iba solo contra el mundo."

La eliminación de Harold provocó una explosión de memes en las redes sociales, donde los seguidores del programa expresaron su tristeza y frustración. Los usuarios de Twitter utilizaron el humor para sobrellevar la eliminación de su favorito, creando memes que se volvieron virales bajo el lema "Fue el bigote."

La salida de Harold Azuara de "MasterChef Celebrity México" ha dejado una marca significativa en el programa y en los espectadores. Aunque su eliminación fue un golpe duro para sus seguidores, la creatividad en las redes sociales demuestra el fuerte impacto que tuvo su participación en el reality.

La competencia se intensifica a medida que se acerca la final, y los fans estarán atentos a ver quién se coronará como el próximo MasterChef Celebrity.