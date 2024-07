¿No sólo es el 10 de julio? Estas fechas contienden para ser el Día Internacional de The Beatles

Para muchos, este 10 de julio se conmemora la música y el legado de The Beatles, una de las bandas más exitosas e influyentes de todos los tiempos; sin embargo, millones de fanáticos alrededor del mundo tienen sus opiniones divididas sobre qué fecha es digna para declararse como el ´Día Internacional´ del cuarteto de Liverpool.

Entre incontables efemérides relacionadas con el grupo, hay cuatro que destacan por guardar una gran importancia y prominencia en lo que fue la trayectoria del cuarteto; si eres fan de ellos, tú decidirás cuál tiene más importancia para conmemorar lo que The Beatles representa.

16 de enero

A esta fecha se le conoce por conmemorar la inauguración del Cavern Club, en 1957, un pub ubicado en Liverpool donde unos jóvenes Beatles originarios de esa misma ciudad debutaron en un escenario.

El Cavern Club fue testigo de los inicios de los Beatles y su fama, además de haber sido en este lugar donde conocieron a su mánager, Brian Epstein.

Llegó a decirse incluso que la propia UNESCO había declarado al 16 de enero como el Día Mundial de los Beatles, pero esto fue desmentido por el propio organismo en 2013.

25 de junio

Yéndonos un poco más adelante, cuando los Beatles ya eran un grupo consagrado y habían dejado de hacer giras para dedicarse a la experimentación en el estudio de grabación, lo cual les llevó a lanzar uno de sus mayores éxitos: Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club Band, en esta fecha el cuarteto volvió a maravillar al mundo (literalmente).

El 25 de junio de 1967 fue transmitida la primera producción de televisión satelital de la historia en vivo: Our World. Millones de hogares en todo el mundo a la vez gozaron de segmentos de distintas naciones donde múltiples artistas fueron invitados a participar, entre ellos los Beatles, representando al Reino Unido.

Precisamente el cuarteto protagonizó el segmento más famoso de la transmisión, el cual sirvió como cierre. En él, acompañados de una orquesta, el grupo interpretó uno de sus temas más emblemáticos: ´All You Need Is Love´, el cual es considerado hasta la fecha como un himno de amor y paz.

6 de julio

Volviendo atrás, esta es la primera fecha relacionada directamente con el cuarteto, y una de las preferidas por los miles de fanáticos que conocen su significado.

En esta fecha, pero de 1957, John Lennon y Paul McCartney, de 16 y 15 años respectivamente, se conocieron durante una presentación del grupo ´The Quarrymen´, dirigido por Lennon, en el patio de una iglesia.

Tras compartir gustos y talento musical, John invitaría a Paul a unirse a su grupo, lo que años después se convertiría en una de las duplas de compositores más prominentes de todos los tiempos, por lo que el 6 de julio es marcado como el comienzo de los Beatles.

10 de julio

Finalmente, la fecha de hoy. Es recordada porque, en 1964, los Beatles terminaron de confirmarse como un fenómeno global con su regreso triunfal a Liverpool luego de su exitosa primera gira por los Estados Unidos.

Además, en esta fecha fue estrenada la película A Hard Day´s Night (junto con el álbum del mismo nombre), protagonizada por el grupo, la cual refleja lo que era un día en la vida del mismo ahora que se habían convertido en artistas internacionales.

Este suceso cumple 60 años el día de hoy, y demuestra una vez más el legado atemporal del cuarteto de Liverpool.

En una carrera llena de hitos y éxitos, es difícil seleccionar una sola fecha para conmemorar el legado del grupo más influyente de todos los tiempos; al final, está a consideración de cada fanático cuál de las efemérides anteriores (o alguna otra) es digna de celebrar al cuarteto de Liverpool.