Erik Rubín y Andrea Legarreta de nuevo juntos; ahora en obra de Vaselina

La nueva producción de Alex Gou y el cantante Erik Rubín retomará la historia juvenil de rock and roll, Vaselina, y la exesposa del exTimbiriche, Andrea Legarreta, se unirá al elenco.

"Sé que (Andrea Legarreta) va a hacer un gran papel, que la gente la ama. Entonces, yo creo que es una de las revelaciones de este proyecto", declaró.

También quienes actuarán en conjunto a Andrea Legarreta serán los protagonistas de la obra, Benny Ibarra, María León, Diego Schoening, Mariana Garza, Kalimba.

Quien no apareció en la presentación fue Sasha Sokol.

Aunado a ello, Erik Rubín explicó que su colega Alex Gou tuvo la idea de integrar a Andrea Legarreta al elenco de la obra Vaselina, lo cual entusiasmó tanto a la conductora de televisión como a su expareja.

"La verdad es que (Andrea Legarreta) fue la más prendida. Además, honestamente, aquí mi querido Alex (Gou)... ´no, no, necesitamos a Andrea´ y yo, obvio que no hay algo que me haga más feliz que trabajar con Andrea porque es alguien que amo profundamente, pero que admiro profundamente", dijo Erik Rubín.