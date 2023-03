En los Oscar 2023, veracruzana Salma Hayek posa espectacular con Pedro Pascal

Salma Hayek y el hombre del momento, Pedro Pascal, posaron juntos en la alfombra champán de los premios Oscar 2023 y las fotos del momento rompieron las redes sociales.

En un tramo de la alfombra se encontró con el chileno Pedro Pascal, cuya fama despuntó gracias a su interpretación de 'Joel' en la exitosa serie The Last of Us, misma que tiene su capítulo final este 12 de marzo.

La imagen de Pedro Pascal con Salma Hayek enloqueció en redes sociales, aunque en una de las instantáneas apareció Valentina Paloma Pinault, quien utilizó un vestido rojo y cabello rubio.

La actriz veracruzana presentará una de las categorías que se presentarán en la gala, por lo que su llegada ya era esperada por los fanáticos, aunque nadie imaginó que lo hiciera al lado de Pascal.

Salma lució un vestido naranja brillante que dejaba ver sus delineadas curvas. Además lució cabello suelto, maquillaje completamente natural y un pequeño bolso de mano.

A Pascal se le vio con un traje tradicional, una camisa con cuello alto y peinado hacia atrás, lo cual también levantó suspiros. El actor llegó acompañado de su hermana.